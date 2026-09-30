Евросоюз уличили в сокрытии данных о вреде дата-центров

Евросоюз скрыл информацию о воздействии центров обработки данных на экологию

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз скрывает информацию о вреде центров обработки данных для окружающей среды, ссылаясь на отсутствие сведений или коммерческую тайну, передает ТАСС.

Журналисты НКО Lighthouse Reports направили запросы о свободе информации во все 27 стран ЕС.

«Журналисты использовали все законные средства, чтобы получить данные об ИИ-инфрастуктуре, которые хранятся в странах ЕС. По всему континенту корпоративные интересы, похоже, победили право общественности на информацию», – говорится в публикации.

Авторы расследования требовали раскрыть показатели, собираемые согласно Директиве об энергоэффективности, включая энергопотребление, объем возобновляемой энергии и потребление воды.

Десять стран заявили об отсутствии данных о собственных дата-центрах, что означает отсутствие контроля за их влиянием на достижение целей по энергоэффективности. Еще несколько государств сослались на коммерческую тайну. Журналисты оспаривали решение Еврокомиссии засекретить данные, но безуспешно.

В итоге авторы обратились к Орхусской конвенции, гарантирующей право на участие в решениях по экологическим вопросам. Соответствующая жалоба сейчас находится на рассмотрении Комитета по соблюдению конвенции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Евросоюза обсуждали смягчение правил обработки персональных данных ради развития искусственного интеллекта.

Американская корпорация Google выступила против новых европейских норм регулирования этой сферы.

При этом Европейское агентство по окружающей среде зафиксировало колоссальные убытки стран ЕС от последствий климатических изменений.