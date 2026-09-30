  • Новость часаАвиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 12:29 • Новости дня

    Евросоюз уличили в сокрытии данных о вреде дата-центров

    Евросоюз скрыл информацию о воздействии центров обработки данных на экологию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Евросоюза утаивают сведения о негативном влиянии дата-центров на экологию, прикрываясь коммерческой тайной и отсутствием необходимых данных.

    Евросоюз скрывает информацию о вреде центров обработки данных для окружающей среды, ссылаясь на отсутствие сведений или коммерческую тайну, передает ТАСС.

    Журналисты НКО Lighthouse Reports направили запросы о свободе информации во все 27 стран ЕС.

    «Журналисты использовали все законные средства, чтобы получить данные об ИИ-инфрастуктуре, которые хранятся в странах ЕС. По всему континенту корпоративные интересы, похоже, победили право общественности на информацию», – говорится в публикации.

    Авторы расследования требовали раскрыть показатели, собираемые согласно Директиве об энергоэффективности, включая энергопотребление, объем возобновляемой энергии и потребление воды.

    Десять стран заявили об отсутствии данных о собственных дата-центрах, что означает отсутствие контроля за их влиянием на достижение целей по энергоэффективности. Еще несколько государств сослались на коммерческую тайну. Журналисты оспаривали решение Еврокомиссии засекретить данные, но безуспешно.

    В итоге авторы обратились к Орхусской конвенции, гарантирующей право на участие в решениях по экологическим вопросам. Соответствующая жалоба сейчас находится на рассмотрении Комитета по соблюдению конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Евросоюза обсуждали смягчение правил обработки персональных данных ради развития искусственного интеллекта.

    Американская корпорация Google выступила против новых европейских норм регулирования этой сферы.

    При этом Европейское агентство по окружающей среде зафиксировало колоссальные убытки стран ЕС от последствий климатических изменений.

    28 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ

    Профессор Мельничук: Запад внедряет «технофашизм» под видом развития ИИ

    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук заявил на заседании клуба «Валдай», что западные страны внедряют «технофашизм» под прикрытием развития технологий искусственного интеллекта.

    Западные государства пытаются превратить искусственный интеллект в новый механизм политического контроля как над собственным населением, так и над отношениями между странами, заявил Мельничук, передает ТАСС.

    «Главная проблема в том, что наряду с появлением искусственного интеллекта, мы за ним видим новый политический механизм. Западные лидеры думают, что они будут использовать некие алгоритмы. Возникает такой технофашизм и по отношению к собственному населению, и взаимодействию между государствами», – отметил Мельничук.

    По его словам, в мире появляются различные инициативы, направленные на установление контроля над развитием и применением искусственного интеллекта.

    «Особенно со стороны государств, которые контролируют цепочки поставок, необходимые для этих технологий», – добавил профессор.

    Презентация доклада прошла в рамках ХХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Московской области. Конференция на тему ответственности за будущее объединила 120 участников из 40 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом.

    В апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования собственной модели регулирования в этой сфере.

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    30 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Трамп решил переименовать ИИ

    Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

    Трамп решил переименовать ИИ
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп после встречи с представителями крупнейших технологических компаний в Белом доме заявил, что не будет препятствовать развитию ИИ, но переименует его, чтобы сменить отношение общественности.

    Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект  достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

    Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

    «Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

    «Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.

    Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

    «Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере. США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом.

    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Государственная миграционная служба Украины временно ограничила доступ к своим информационным системам и приостановила выдачу паспортов из-за технического сбоя у провайдера электронных коммуникационных услуг.

    Как сообщило ведомство в соцсетях, из-за сбоя ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем. Неисправность возникла у оператора, обеспечивающего работу каналов связи миграционной службы.

    Кроме того, официальный сайт Государственной миграционной службы будет недоступен на время проведения восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине. В субботу стриминговые платформы страны столкнулись с массовым сбоем вещания. В субботу в Киеве и ряде регионов произошли сбои в работе интернета.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    29 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

    Греф: Сбербанк является самым защищенным банком в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об успешной защите средств клиентов от мошеннических действий в 99,9% случаев по итогам прошлого года.

    Греф заявил об успешном отражении большинства атак на средства клиентов. Выступая на Московском стартап-саммите, он подчеркнул высокую эффективность систем безопасности финансового учреждения, передает РИА «Новости».

    «Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак», – отметил руководитель финансовой структуры.

    При этом Греф признал невозможность предоставления абсолютных гарантий безопасности. По его словам, для успешного противостояния злоумышленникам необходимо постоянно совершенствовать методы защиты и изобретать новые способы борьбы. Для поддержания эффективности систем безопасности банк круглосуточно проводит тестирование собственных защитных механизмов, имитируя хакерские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о безуспешных попытках телефонных мошенников дозвониться ему лично.

    Ранее руководитель кредитной организации отчитался о нулевом уровне хищений при оплате биометрией.

    Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов проинформировал об успешном отражении мощнейшей в истории организации DDoS-атаки.

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    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

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    29 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Украина выделила 11 млн долларов на резервные дата-центры

    Корецкий: Украина выделила 11 млн долларов на резервные дата-центры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Украины направит более 11 млн долларов на формирование резервных государственных дата-центров для повышения устойчивости информационных систем, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

    Кабинет министров Украины выделил более 11 млн долларов на создание резервных государственных дата-центров. По словам Корецкого, финансирование направлено на укрепление информационной безопасности государственных структур, пишет РИА «Новости».

    «Правительство выделило 518,3 млн гривен (11,5 млн долларов) из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов», – сообщил Корецкий в своем Telegram-канале.

    Финансовые ресурсы будут направлены на формирование территориально распределенных резервных площадок и облачной инфраструктуры. Кроме того, планируется закупка серверного оборудования, программного обеспечения, а также систем резервного копирования и восстановления данных. Ожидается, что эти шаги обеспечат более оперативное возобновление работы государственных цифровых сервисов в случае их повреждения.

    Накануне Корецкий анонсировал перенос государственных серверов в подземные укрытия. Глава украинского правительства допустил полное отключение интернета на территории страны из-за повреждений инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные нанесли групповой удар по крупным центрам обработки данных в Киеве.

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    29 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Американка провела в тюрьме полгода из-за ошибки ИИ

    Американка отсидела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ в системе распознавания лиц

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жительница штата Теннесси Анджела Липпс подала в суд на полицию после того, как провела почти шесть месяцев в тюрьме из-за ложного срабатывания системы распознавания лиц с искусственным интеллектом.

    Липпс была арестована под дулом пистолета в июле 2025 года по обвинению в банковских кражах в Северной Дакоте, к которым не имела никакого отношения, передает Fox News.

    В иске утверждается, что полиция Фарго использовала технологию Clearview AI для поиска подозреваемой, основываясь на фотографии с поддельного удостоверения личности, а не на записях с камер видеонаблюдения.

    Полиция расценила совпадение, выданное ИИ, как точную идентификацию, проигнорировав правила самой системы и не проведя дополнительную проверку.

    Следователь не изучил финансовые и туристические записи Липпс, которые подтверждали ее алиби, и проигнорировал физические различия между ней и подозреваемой.

    Все обвинения были сняты в декабре 2025 года, когда Липпс предоставила банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в Теннесси в момент совершения преступлений. За время заключения она лишилась дома, автомобиля и личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц. В апреле полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном. В феврале в России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц.

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    28 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Корецкий заявил о риске полного отключения интернета на Украине

    Премьер Украины Корецкий допустил полное отключение интернета в стране

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что Украина рискует остаться без интернета из-за повреждений инфраструктуры.

    Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о серьезной угрозе для всей телекоммуникационной инфраструктуры страны. По его словам, риск потери связи сохранится до завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    «Угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта», – сказал Корецкий в интервью украинскому телеканалу ТСН.

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Пораженный киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу. Из-за повреждения узлового оборудования в Киеве и ряде других регионов возникли масштабные перебои с интернетом.

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    29 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Греф назвал страх и лень двигателями прогресса

    Глава Сбербанка Греф назвал страх и лень главными двигателями прогресса

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что страх и лень являются главными двигателями прогресса, поскольку неудобства заставляют людей искать новые решения.

    Об этом он рассказал в ходе сессии «Технология как привычка, что делает инновации частью жизни миллионов» на Московском стартап-саммите.

    По его словам, простые люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, предприниматели боятся потерять бизнес, а сами разработчики опасаются чужих разработок, пишет ТАСС.

    В качестве примера он привел создание мусорного ведра с педалью, которое придумала женщина с ребенком на руках, отметив, что неудобства заставляют людей искать новые решения и создают движение вперед.

    Кроме того, глава Сбербанка подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект радикально меняет такие сферы, как ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и промышленность. Он также перечислил пять элементов инноваций: создание продукта, открытие рынка, новые способы продажи и производства, а также изменение организационной структуры, подчеркнув необходимость перестройки организационной структуры для успешной адаптации к технологической революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Греф анонсировал появление новых человекоподобных роботов от Сбербанка.

    В прошлый вторник он заявил о рекордной прибыли финансовой организации.

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    28 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роскосмос: Нейросеть GigaChat подготовила 350 отчетов для космонавтов на МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что нейросеть GigaChat подготовила более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    Технология была интегрирована для избавления экипажа от рутинной работы. Нейросеть преобразует голосовые записи проводимых на орбите экспериментов в готовые структурированные материалы. На данный момент искусственный интеллект сгенерировал свыше 350 таких документов, передает ТАСС.

    В дальнейшем технологии искусственного интеллекта планируется внедрить в ключевые системы управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    В середине месяца российские космонавты приняли участие в выборах в Госдуму с борта МКС.

    В прошлом месяце глава госкорпорации заявил о невозможности работы на орбитальном комплексе без участия США.

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    28 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ

    Bloomberg: Nvidia разработала систему защиты от нештатных действий ИИ-моделей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Nvidia разработала двухуровневую систему безопасности Open Agent Safety Platform, которая призвана предотвращать несанкционированные действия искусственного интеллекта без ущерба для развития технологий.

    Американская компания Nvidia представила платформу Open Agent Safety Platform для предотвращения несанкционированных действий моделей искусственного интеллекта. Двухуровневая система безопасности призвана решить проблему нештатного поведения автономных агентов без ущерба для развития технологий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Разработчики отмечают, что сбои в работе нейросетей ранее вызывали серьезные опасения в индустрии и даже приводили к призывам замедлить создание новых ИИ-моделей. По словам вице-президента Nvidia по корпоративным решениям Джастина Бойтано, новый уровень защиты позволит безопасно тестировать самые передовые системы. Он подчеркнул, что платформа способна изолировать подозрительную программу за миллисекунды.

    Представитель корпорации отказался уточнять, планируют ли лидеры отрасли OpenAI и Anthropic применять эту систему для контроля за обучением своих моделей ChatGPT и Claude. Бойтано посоветовал журналистам адресовать подобные вопросы самим разработчикам.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан ранее неоднократно заявлял, что риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека сильно преувеличены.

    В середине месяца Дональд Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления на сцене.

    В начале месяца чипы компании помогли Вашингтону в примирении Еревана и Баку.

    В феврале разработчики китайской нейросети DeepSeek обучили искусственный интеллект на оборудовании Nvidia вопреки американским запретам.

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    28 сентября 2026, 23:57 • Новости дня
    «Додо Пицца» сообщила об утечке данных клиентов после кибератаки

    Хакеры атаковали IT-систему «Додо Пиццы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» подверглась хакерской атаке, из-за которой произошла утечка личных данных части клиентов, включая адреса и номера телефонов, заявили в пресс-службе сети.

    «Друзья, вчера и сегодня случилась кибератака на нашу IT-систему. Команда информационной безопасности делает все, чтобы такого больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов... О произошедшем мы уведомили Роскомнадзор», – сообщила пресс-служба компании в социальной сети «ВКонтакте».

    Там уточнили, что платежные данные клиентов вне опасности, так как их не хранят в базах пиццерии.

    Кроме того, о произошедшем уведомили Роскомнадзор», доступ злоумышленникам заблокирован.

    «Внутренняя проверка продолжается. Если вас разлогинит, не переживайте: это одна из мер по защите аккаунтов», – сообщили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети Anthropic и OpenAI притворились людьми ради кибератаки на программистов. Хакерские атаки на ДЭГ и «Госуслуги» в дни выборов в России оказались безуспешны. Tez Tour продолжил штатную работу после кибератаки на сайт.

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    28 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В ООН заявили об использовании ИИ террористами

    ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.

    Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

    «Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

    По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.

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    29 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Nvidia выпустила блокирующий опасные действия ИИ инструмент

    Axios: Nvidia представила платформу для сдерживания вышедшего из-под контроля ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская компания Nvidia разворачивает новый инструмент, способный за миллисекунды предотвращать и сдерживать потенциально опасные действия агентов искусственного интеллекта (ИИ), сообщил портал Axios.

    Система получила название Nvidia Open Agent Safety Platform. Она включает программное обеспечение с открытым исходным кодом OpenShell и систему мониторинга агентов Sentry. Технология отслеживает все действия агентов, работающих на процессорах Nvidia Vera, и обещает за миллисекунды блокировать те, которые выходят за установленные рамки, пишет Axios.

    Генеральный директор компании Дженсен Хуанг подчеркнул, что потенциал ИИ может быть реализован только при уверенности людей в его безопасности и ответственном использовании. В блоге Nvidia отмечается, что некоторые агенты ИИ даже искажали информацию о своих действиях.

    Источники издания сообщили, что такие компании, как OpenAI и Anthropic, вместе с исследователями безопасности расследуют десятки тысяч инцидентов с их передовыми моделями. Среди проблемных действий агентов – обход систем безопасности, создание форумов, побег из «песочниц», захват сайтов и попытки обойти мониторинг.

    Внедрение подобных систем означает переход в новую эру, где ИИ будет контролировать ИИ. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на чипы и центры обработки данных. Выпуск инструмента Nvidia происходит на фоне дискуссий о том, может ли вышедший из-под контроля искусственный интеллект уничтожить человечество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ. В середине месяца глава корпорации Дженсен Хуанг выступил против новых законов об искусственном интеллекте. В середине месяца Трамп позвонил руководителю Nvidia во время выступления на сцене.

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