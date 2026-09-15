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Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления на сцене
Трамп позвонил главе Nvidia Хуангу во время форума All-in в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп позвонил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу прямо во время выступления главы компании на сцене форума All-in в Лос-Анджелесе и назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.
Президент США Дональд Трамп позвонил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу во время его выступления на сцене форума All-in в Лос-Анджелесе, пишет газета The Washington Post.
Хуанг включил громкую связь, и Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией, заявив, что роботы не захватят власть, отмечает ТАСС.
12 сентября директор компании Anthropic Дарио Амодеи опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых моделей искусственного интеллекта. По его мнению, скоординированное замедление работы над этими технологиями позволит ИИ-компаниям выиграть один-два года дополнительного времени до того, как модели достигнут критических уровней развития, и избежать серьезных просчетов.
С такой оценкой согласились основатель SpaceX Илон Маск, самый богатый человек планеты, и директор компании OpenAI Сэм Альтман.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Nvidia Дженсена Хуанга заметили в делегации Трампа в Китай.
Nvidia решила приобрести активы стартапа Groq за 20 млрд долларов.
Ранее Financial Times назвала Хуанга человеком года.