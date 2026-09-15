Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления на сцене

Трамп позвонил главе Nvidia Хуангу во время форума All-in в Лос-Анджелесе

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп позвонил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу во время его выступления на сцене форума All-in в Лос-Анджелесе, пишет газета The Washington Post.

Хуанг включил громкую связь, и Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией, заявив, что роботы не захватят власть, отмечает ТАСС.

12 сентября директор компании Anthropic Дарио Амодеи опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых моделей искусственного интеллекта. По его мнению, скоординированное замедление работы над этими технологиями позволит ИИ-компаниям выиграть один-два года дополнительного времени до того, как модели достигнут критических уровней развития, и избежать серьезных просчетов.

С такой оценкой согласились основатель SpaceX Илон Маск, самый богатый человек планеты, и директор компании OpenAI Сэм Альтман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Nvidia Дженсена Хуанга заметили в делегации Трампа в Китай.

Nvidia решила приобрести активы стартапа Groq за 20 млрд долларов.

Ранее Financial Times назвала Хуанга человеком года.