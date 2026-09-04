NYT: Цены на дизельное топливо в США побили исторический рекорд

Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 5,85 доллара за галлон

Tекст: Мария Иванова

Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла рекордной отметки в 5,85 доллара за галлон, передает ТАСС.

С начала конфликта с Ираном цена этого вида горючего увеличилась более чем на 55%.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, за минувшие полгода «мировые цены на все основные нефтепродукты выросли сильнее, чем цены на нефть». Стоимость бензина к пятнице составила в среднем 4,15 доллара за галлон, прибавив почти 40%, а нефть марки Brent подорожала на 30%, достигнув 96 долларов за баррель.

Стремительный рост котировок начался после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, обеспечивающий транзит пятой части мировых поставок нефти. Перебои усугубились повреждением ближневосточных нефтеперерабатывающих заводов и атаками Украины на российские НПЗ, что вынудило Россию запретить экспорт нефтепродуктов до конца сентября.

Глава отдела стратегии по сырьевым товарам ING Уоррен Паттерсон отметил, что облегчение ситуации возможно лишь при восстановлении поставок. Эксперты подчеркивают, что даже в случае мирного урегулирования на Ближнем Востоке топливо останется дорогим из-за высокой напряженности на рынке нефтепродуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость нефти марки Brent на фоне эскалации на Ближнем Востоке превысила 90 долларов за баррель.

В июле американские военные нанесли серию ракетных ударов по территории Ирана.

Из-за начала боевых действий средняя цена автомобильного топлива в Соединенных Штатах увеличилась почти на 50%.