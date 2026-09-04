Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курске

Губернатор Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на жилой дом в Курске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский беспилотник врезался в жилой дом на окраине Курска, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе Mах.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

«Сегодня украинский БПЛА влетел в торцевую часть МКД на окраине города. На месте работают оперативные службы. К счастью, информации о пострадавших не поступало», – написал глава региона.

Кроме того, в селе Колячек Хомутовского района в результате атаки FPV-дрона ранения получил 70-летний пенсионер. Пожилому мужчине диагностировали минно-взрывную травму. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Рыльском районе.

В конце августа трое мирных жителей пострадали при вражеском ударе по слободе Белой.

Месяцем ранее беспилотный летательный аппарат ударил по жилому зданию в одном из микрорайонов Курска.