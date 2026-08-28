Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.6 комментариев
Военные России уничтожили десять украинских роботов под Харьковом
Военные России уничтожили десять робототехнических комплексов ВСУ на харьковском направлении
Дроноводы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили порядка десяти наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ за неделю на харьковском направлении, рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным Энт.
Военнослужащие российской армии на харьковском направлении вывели из строя около десяти украинских наземных роботизированных комплексов за минувшую неделю, передает РИА «Новости». «Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили порядка десяти наземных роботизированных платформ боевиков ВСУ за неделю в Харьковской области», – рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным Энт.
По словам военного, украинские силы применяют подобные платформы для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. Российские операторы разведывательных и ударных дронов выявляют и поражают эти комплексы во время их перемещения по открытой местности.
Командир взвода отметил, что уничтожение робототехники нарушает логистику противника на передовой. Это позволяет передовым российским подразделениям более эффективно выполнять поставленные боевые задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа расчеты беспилотников группировки «Север» ликвидировали более 20 мест хранения боеприпасов в Харьковской области.
Ранее ударные дроны этого подразделения поразили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
В мае российские военные уничтожили пять роботов снабжения противника на данном направлении.