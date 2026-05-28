Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.14 комментариев
Танк морпехов «Центра» выдержал атаку более 50 дронов
Танкисты морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили диверсионную группу ВСУ, противник в отместку за потерю элитных боевиков отправил более 50 дронов по их машине, но танк оказался крепким, сдержать атаку помогла и антидроновая конструкция. Об этом рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Джин.
Танкисты морской пехоты группировки войск «Центр» успешно ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника. В ответ украинские военные направили на боевую машину более 50 беспилотников, однако экипаж уцелел, передает ТАСС.
«Нас вызвали в работу по наступающей вражеской группе пехоты. Мы выдвинулись на позицию, успешно отработали, уничтожили пехоту. Это были десять наступающих пехотинцев ВСУ, диверсионно-разведывательная группа, она была полностью уничтожена. По нам полетела «ответка» – вражеские дроны», – рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным Джин.
По словам военнослужащего, беспилотники атаковали волнами. Танк был обездвижен, но экипаж самоотверженно боролся с огнем между ударами. Первое возгорание потушили штатными огнетушителями, второе – запасами питьевой воды. Третью волну сдержала защитная конструкция на крыше башни, которую морпехи сварили самостоятельно.
К сожалению, четвертая атака привела к уничтожению боевой машины. Джин подчеркнул, что спастись удалось благодаря надежности техники, антидроновому «мангалу», а также выучке и хладнокровию экипажа. Ранее этот танк успешно поразил множество опорных пунктов, огневых точек и живой силы противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, раненый боец 177-го полка морской пехоты сбил вражеский беспилотник запасным колесом от багги.
Военнослужащие группировки «Центр» на Добропольском направлении ликвидировали 12 современных украинских дронов за сутки.
В апреле российский танк под Мелитополем успешно выдержал удары полусотни различных беспилотников.