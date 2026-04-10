Tекст: Дмитрий Зубарев

«Маэстро» рассказал, что в течение недели украинские военные пытались уничтожить российский танк, находившийся на закрытой огневой позиции под Мелитополем, сообщает РИА «Новости». Он добавил, что на уничтожение танка противник направил около 50 дронов различных типов.

Танкист уточнил: «В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре »Бабы-Яги«. Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника». По его словам, ранее экипаж работал по целям противника с этой позиции, что и привлекло внимание украинской стороны.

Когда интенсивность атак снизилась, российский экипаж без серьезных повреждений смог сменить огневую позицию и продолжает выполнять задачи. Танкист также предоставил видео, подтверждающее поражение укрепленных позиций противника в Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского танка отразил атаку шести FPV-дронов ВСУ с помощью ручного пулемета. Танк Т-72Б3М с защитным навесом выдержал восемнадцать попаданий украинских беспилотников в районе Часова Яра. Российские разведчики на харьковском направлении уничтожили замаскированный танк противника ударами FPV-дронов.