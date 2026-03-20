Экономист Монин заявил о намерении Киева воевать еще два года

Tекст: Вера Басилая

Экономист Даниил Монин считает, что Украина официально готовится вести боевые действия как минимум до 2027 года. Такой вывод он сделал на основе анализа свежих параметров бюджета страны и договоренностей с Международным валютным фондом, пишет «Московский комсомолец».

Он отметил, что мирный план руководством страны полностью отброшен. Эксперт указал на вопиющий разрыв между требованиями кредиторов и аппетитами украинского правительства. МВФ настаивает на сокращении расходов из-за госдолга, превышающего 100% ВВП, однако украинская сторона планирует на 2027 год дефицит в 17%.

«А здесь 2027 год, дефицит бюджета в новой программе МВФ 17 с лишним процентов ВВП, практически военный такой большой дефицит. Я для себя считаю, значит войну точно на 2026–2027 годы они уже запланировали», – пояснил аналитик свои выводы.

Специалист добавил, что ранее власти соглашались на дефицит в 9,8%, а теперь готовы расширить его почти на 8% ВВП. По его словам, это указывает либо на твердое решение воевать еще два года, либо на желание максимально освоить выделяемые средства.

Ранее СМИ сообщали, что западные партнеры предлагали Владимиру Зеленскому продолжать конфликт еще полтора-два года в обмен на финансовую помощь. После этого глава государства поручил разработать сценарий функционирования страны без проведения выборов.

Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года. Ранее глава киевского режима выражал надежду на завершение конфликта не позже начала 2027 года.

Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.