Tекст: Дарья Григоренко

По словам Мирошника, после его выступления, в котором он рассказал о преступлениях Вооружённых сил Украины, украинская сторона попыталась поднять этот вопрос на пленарной сессии, передает РИА «Новости».

«Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?» – рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что прибыл в Женеву в статусе аккредитованного российского дипломата и считает, что Украина не должна диктовать свои условия работе международной организации.

Мирошник добавил, что Россия продолжит использовать площадку ООН для донесения своей позиции о преступлениях киевских властей, и в частности уже передала организации два доклада о случаях пыток российских военнопленных. По данным дипломата, за последние четыре года действия украинских сил привели к гибели почти 8 тыс. мирных жителей.

Также, по словам Мирошника, ряд правозащитных организаций выразили интерес к теме секретных тюрем, действующих на Украине, и запросили дополнительные сведения по этим случаям.

