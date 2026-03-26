  Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    «Почта России» получит сверхспособности
    Путин сделал вывод из ареста в Польше археолога Бутягина
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки д’Артаньяна
    На подлете к Москве уничтожены 14 беспилотников
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    В администрации Трампа допустили подорожание нефти до 200 долларов за баррель
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    26 марта 2026, 09:17 • Новости дня

    Украинская делегация выразила протест в СПЧ ООН из-за приезда Мирошника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская делегация устроила эмоциональный протест на 61-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве из-за приезда российского дипломата Родиона Мирошника.

    По словам Мирошника, после его выступления, в котором он рассказал о преступлениях Вооружённых сил Украины, украинская сторона попыталась поднять этот вопрос на пленарной сессии, передает РИА «Новости».

    «Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?» – рассказал дипломат.

    Он подчеркнул, что прибыл в Женеву в статусе аккредитованного российского дипломата и считает, что Украина не должна диктовать свои условия работе международной организации.

    Мирошник добавил, что Россия продолжит использовать площадку ООН для донесения своей позиции о преступлениях киевских властей, и в частности уже передала организации два доклада о случаях пыток российских военнопленных. По данным дипломата, за последние четыре года действия украинских сил привели к гибели почти 8 тыс. мирных жителей.

    Также, по словам Мирошника, ряд правозащитных организаций выразили интерес к теме секретных тюрем, действующих на Украине, и запросили дополнительные сведения по этим случаям.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о полном отсутствии согласованного с Россией текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

     Ушаков сообщил, что российская сторона не участвовала в подготовке или согласовании текста соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

    Он отметил: «Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал».

    Такое заявление последовало в ответ на вопросы журналистов о сообщениях американской стороны по поводу возможного достижения какого-либо соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными и рассказал о ходе обсуждений.

    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    25 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов, пишут местные СМИ.

    Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Согласно опубликованному фрагменту из постановления, «с целью защиты украинского информационного пространства» в городе вводится мораторий на демонстрацию культурных материалов на русском языке, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Как пояснила газете представитель управления культуры, национальностей и религий Одесской области Ярослава Резинкова, этот шаг стал первым подобным решением для всего региона. Запрет затронет не только учреждения культуры, но и образовательные организации – под ограничения попадают русская музыка, книги и другие продукты на русском языке.

    Ранее в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.


    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    25 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замгубернатора Курской области Алексей Смирнов, выступая в суде, заявил, что экс-губернатор региона Роман Старовойт получил около 100 млн рублей в виде откатов при строительстве фортификационных сооружений.

    Смирнов дал показания как свидетель по делу о взятке, передает РИА «Новости». «Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», – заявил Смирнов.

    Напомним, уголовные дела в отношении Смирнова и его заместителя поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска в начале февраля. В сентябре его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе в июле прошлого года. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    26 марта 2026, 09:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Tекст: Вера Басилая

    К атаке на Выборг могли быть причастны дроны UJ-22 с установленными канадскими зарядами массой около 17 кг, заявил находящийся на месте происшествия военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, находящийся на месте происшествия, рассказал, что удары по Выборгу Ленинградской области могли быть нанесены украинскими разведывательно-ударными дронами UJ-22, оснащенными канадскими инженерными зарядами M112, передает ТАСС.

    «Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22. Такие же упали в Подмосковье. На них были установлены подрывные инженерные заряды M112 канадского производства, их общая масса – около 17 кг», – сообщил эксперт в беседе с агентством.

    Он отметил, что западные страны перешли к эскалации на северо-западном направлении, а следующие диверсии могут планироваться при участии ВСУ и, возможно, местных прибалтийских спецслужб. По его мнению, это расширяет зону эскалации и создает дополнительные очаги напряженности в российских приграничных районах.

    Эксперт подчеркнул, что подобные действия формируют угрозу для морской логистики, навигации и мирного населения, с учетом уже нанесенного ущерба гражданской инфраструктуре.

    Ранее Степанов предположил, что беспилотники самолетного типа, атаковавшие область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран.

    Средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Ленинградской областью в ночь на четверг.

    В Выборге получила повреждения крыша жилого дома.

    Губернатор Александр Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за атаки дронов началось возгорание.

    25 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, в том числе африканских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.

    Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

    В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.

    26 марта 2026, 08:38 • Новости дня
    МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Латвийские власти заявили российскому временному поверенному протест из-за нарушения воздушной границы украинским беспилотником и связали инцидент с Россией.

    МИД Латвии выразил протест из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики, передает «Лента.ру».

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту, обвинив Москву в создании угроз для региональной безопасности.

    «Москва создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе», – указали там.

    По данным министерства, дрон ВСУ упал на территории Латвии, залетев в страну якобы со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.

    По данным эстонской полиции безопасности, другой украинский дрон после технического воздействия в российском воздушном пространстве отклонился от курса и упал на территорию Эстонии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть ответными шаги России, если Прибалтика разрешит Украине использовать свою территорию для запуска дронов.

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова раскритиковала заявление посла Израиля о позиции Москвы по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту наносят ущерб двусторонним отношениям.

    Заявления посла Израиля в России Одеда Йосефа относительно позиции Москвы по иранскому конфликту не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, неуместными представляются заявления посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что такие оценки не соответствуют действительности, так как российская позиция основана на фактах и тщательном внешнеполитическом анализе.

    Дипломат также добавила, что публичные заявления и подобные оценки подходов страны пребывания со стороны посла не способствуют укреплению дружеских связей между государствами. МИД России призывает к более взвешенному подходу в подобных вопросах.

    Ранее посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России из-за ракетного удара израильских ВВС по югу Ливана, в результате которого пострадали журналисты RT.

    До этого посол заявлял, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара, поскольку приоритетом является противостояние политическому аппарату иранского режима.

    Между тем, как стало известно в среду, ситуация на станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.


    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы

    Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. При этом Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы. Чем закончится противостояние и кто кого переигрывает? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации