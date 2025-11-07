Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.3 комментария
Молдавия объявила о прекращении работы «Лукойла» в стране из-за санкций
«Лукойл» вынужден будет прекратить работу в Молдавии из-за присоединения страны к американским санкциям, сообщил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету.
«Начиная с 21 ноября 2025 года компания «Лукойл» окажется в состоянии невозможности осуществлять деятельность, то есть поставлять и обеспечивать страну бензином, дизельным топливом и керосином. Это является следствием санкций, введенных США в октябре», – написал он на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает ТАСС.
Напомним, в октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». После этого «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы.
Ранее Еврокомиссия начала анализ возможных последствий продажи компанией «Лукойл» своих международных активов на территории ЕС.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ