Лавров заявил о сохранении переговорного процесса после атаки на резиденцию Путина
Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
