МИД отверг заявления Азербайджана о ракетном ударе по посольству в Киеве

Tекст: Антон Антонов

В ведомстве заявили, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись все необходимые разъяснения по данному инциденту. В частности, в ноябре послу Азербайджана в Москве было выражено сожаление по поводу повреждений зданий и территории дипмиссии на Украине, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot», – напомнили там.

Также российская сторона информировала, что удары Вооруженных сил России в ходе спецоперации наносятся только по законным военным целям, включая объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.

В министерстве подчеркнули, что при планировании ударов осуществляется тщательный контроль для исключения ущерба гражданскому населению, а также учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств.

«В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», – сказали в МИД.

Российская сторона также обратила внимание на то, что украинские власти продолжают размещать военные объекты, включая средства ПВО, в жилой застройке, что создает угрозу для гражданского населения. В МИД России считают, что ответственность за последствия подобных действий должно нести военно-политическое руководство Украины.

В ноябре посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана. Однако характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве.