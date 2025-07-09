Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.0 комментариев
Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.
«Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.
По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.
«Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.
«Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.
Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».