Саммит АСЕАН открылся в Маниле

Tекст: Антон Антонов

«Объявляю 49-й саммит АСЕАН и связанные с ним встречи на высшем уровне открытыми», – заявил Маркос-младший.

Маркос напомнил, что перед предыдущим саммитом АСЕАН на филиппинском острове Себу события на Ближнем Востоке поставили под угрозу безопасность граждан стран объединения и нарушили транспортное сообщение, а также поставки энергоносителей и продовольствия, передает РИА «Новости».

По его словам, участники тогда обсуждали перенос встречи, но пришли к выводу, что именно в такой момент АСЕАН должна собраться для выработки решительного ответа.

Встречи лидеров АСЕАН и партнеров объединения запланированы в Маниле с 15 по 17 ноября. В первый день главы государств рассмотрят ход реализации мирного плана по Мьянме, известного как «консенсус из пяти пунктов», который предусматривает прекращение насилия, диалог между сторонами конфликта и доставку гуманитарной помощи.

В повестку саммита включены также темы энергетической безопасности и проблемы трансграничной дымки от лесных пожаров в Индонезии.

Глава МИД России Сергей Лавров 17 ноября возглавит российскую делегацию на Восточноазиатском саммите в Маниле, в тот же день пройдет специальный саммит АСЕАН – США с участием президента США Дональда Трампа, о чем сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Филиппин приняли строгие меры безопасности для охраны мировых лидеров и делегатов перед 49-м саммитом АСЕАН.

В прошлом месяце министр иностранных дел России назвал продвижение стратегического партнерства с АСЕАН одним из приоритетов страны.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

