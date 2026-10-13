Лавров назвал неизменным приоритетом стратегическое партнерство России с АСЕАН

Глава МИД России обсудил с генсеком АСЕАН перспективы евразийской интеграции

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Продвижение стратегического партнерства с АСЕАН – один из наших неизменных приоритетов», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду услышать от генсекретаря организации оценку перспектив евразийской интеграции. Он напомнил о контактах Као Ким Хорна с руководителями исполнительных органов Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, которые состоялись на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

Переговоры российского министра и генсекретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят во вторник в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вьетнам предложил российским компаниям инвестировать в рынки АСЕАН.

До этого президент Владимир Путин сообщил, что Россия и ассоциация будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности.

Также глава государства заявил о приверженности сторон многополярному миру.