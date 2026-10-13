Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Лавров назвал неизменным приоритетом стратегическое партнерство России с АСЕАН
Глава МИД России обсудил с генсеком АСЕАН перспективы евразийской интеграции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном в Москве назвал продвижение стратегического партнерства с ассоциацией одним из приоритетов страны.
«Продвижение стратегического партнерства с АСЕАН – один из наших неизменных приоритетов», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду услышать от генсекретаря организации оценку перспектив евразийской интеграции. Он напомнил о контактах Као Ким Хорна с руководителями исполнительных органов Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, которые состоялись на саммите Россия – АСЕАН в Казани.
Переговоры российского министра и генсекретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят во вторник в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вьетнам предложил российским компаниям инвестировать в рынки АСЕАН.
До этого президент Владимир Путин сообщил, что Россия и ассоциация будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности.
Также глава государства заявил о приверженности сторон многополярному миру.