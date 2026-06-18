Путин: Россия и АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности

Путин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН выступил с тостом за дальнейшее укрепление взаимодействия, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Казани.

«Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», – заявил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

На полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.