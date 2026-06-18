Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин: Россия и АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности
Россия и страны АСЕАН продолжат совместную работу в цифровой сфере, сообщил президент Владимир Путин.
Путин подчеркнул важность партнерства в ходе совместного заявления с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом, передает РИА «Новости».
«Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и коммуникационных систем», – сказал российский лидер по итогам саммита.
Глава государства также отметил регулярный характер двусторонних консультаций. «На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий», – отметил глава государства.
Юбилейные мероприятия по случаю 35-летия отношений проходят в Казани с 17 по 19 июня. Накануне на полях саммита состоялся профильный деловой форум.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани.
Руководители стран АСЕАН обсудили интеграционные процессы в формате закрытого рабочего завтрака.
Главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию для расширения сотрудничества.