Путин назвал главу правительства Лаоса добрым другом России

Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».

«Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза», – заявил Путин в ходе переговоров.

Мероприятие, приуроченное к 35-летию установления отношений между Москвой и АСЕАН, проходит с 17 по 19 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите.

Лаос выразил заинтересованность в присоединении к проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

Ранее правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в области мирного атома.