Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин назвал главу правительства Лаоса добрым другом России
Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России
Президент Владимир Путин в рамках международных встреч в Казани провел переговоры с главой правительства Лаоса, высоко оценив двусторонние связи.
Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».
«Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза», – заявил Путин в ходе переговоров.
Мероприятие, приуроченное к 35-летию установления отношений между Москвой и АСЕАН, проходит с 17 по 19 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите.
Лаос выразил заинтересованность в присоединении к проекту газопровода «Сила Сибири – 2».
Ранее правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в области мирного атома.