Анонсирована встреча Путина с главой МИД Турции

Песков сообщил о планах Путина обсудить на встрече с Фиданом Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин проведет сегодня переговоры в Кремле с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС. Встреча пройдет в закрытом формате и станет частью рабочего дня главы государства, в рамках которого у него запланирован ряд деловых мероприятий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе переговоров особое внимание будет уделено украинскому вопросу. «Естественно, главная тема», – заявил Песков, комментируя повестку встречи.

Он также пояснил, что Фидан находится в Москве с рабочим визитом для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На этих переговорах, по словам Пескова, основное внимание будет уделено двусторонним отношениям между Россией и Турцией, однако обмен мнениями по ситуации на Украине также станет обязательным пунктом обсуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести переговоры с советником президента России Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Москве.

Ранее Фидан сообщил, что Россия и Украина согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле.