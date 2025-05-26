Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
Анонсирована встреча Путина с главой МИД Турции
Песков сообщил о планах Путина обсудить на встрече с Фиданом Украину
В Кремле в понедельник президент России Владимир Путин встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, прибывшим в Москву с рабочим визитом.
Президент России Владимир Путин проведет сегодня переговоры в Кремле с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС. Встреча пройдет в закрытом формате и станет частью рабочего дня главы государства, в рамках которого у него запланирован ряд деловых мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе переговоров особое внимание будет уделено украинскому вопросу. «Естественно, главная тема», – заявил Песков, комментируя повестку встречи.
Он также пояснил, что Фидан находится в Москве с рабочим визитом для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На этих переговорах, по словам Пескова, основное внимание будет уделено двусторонним отношениям между Россией и Турцией, однако обмен мнениями по ситуации на Украине также станет обязательным пунктом обсуждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести переговоры с советником президента России Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Москве.
Ранее Фидан сообщил, что Россия и Украина согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле.