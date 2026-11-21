Tекст: Ольга Никитина

Что такое испытательный срок при приеме на работу

Испытательный срок – это период, в течение которого работодатель проверяет, соответствует ли новый сотрудник порученной работе.

Такое испытание не возникает автоматически при каждом трудоустройстве. Условие о нем устанавливается по соглашению работника и работодателя и должно быть зафиксировано в трудовом договоре.

В период испытания на сотрудника распространяются нормы трудового законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов работодателя. Это означает, что работник имеет те же базовые трудовые права, что и остальные сотрудники: право на зарплату, больничный, безопасные условия труда, отдых и предусмотренные законом выплаты.

Обязательно ли устанавливать испытательный срок

Нет. Испытательный срок – право сторон трудового договора, а не обязательное условие приема на работу.

Если в трудовом договоре нет пункта об испытании, сотрудник считается принятым без испытательного срока.

Если работника фактически допустили к работе до подписания трудового договора, добавить условие об испытании позднее можно только в том случае, если до начала работы стороны оформили отдельное письменное соглашение об испытании.

Работодатель не может спустя несколько дней после фактического начала работы просто объявить, что у сотрудника теперь появился испытательный срок.

Сколько длится испытательный срок в 2026 году

Для большинства работников максимальный испытательный срок составляет три месяца.

Для руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, а также руководителей филиалов, представительств и других обособленных структурных подразделений испытание может продолжаться до шести месяцев.

При трудовом договоре на срок от двух до шести месяцев испытательный срок не может превышать двух недель. Если срочный договор заключен на срок до двух месяцев, устанавливать испытание вообще нельзя.

Трудовой кодекс определяет именно максимальную продолжительность. Работодатель и сотрудник могут договориться и о более коротком периоде.

Когда испытательный срок составляет три месяца

Три месяца – максимальный срок для большинства обычных сотрудников.

Например, испытание до трех месяцев может быть предусмотрено при приеме специалиста, менеджера, бухгалтера, инженера, продавца или работника другой профессии, если для его должности законом не установлены специальные правила.

Это не означает, что работодатель обязан назначать именно три месяца. Можно установить более короткий срок либо вообще принять человека без испытания.

Кому можно установить испытание до шести месяцев

Испытательный срок продолжительностью до шести месяцев разрешен только для определенных руководящих должностей. Это руководитель организации и его заместители, главный бухгалтер и его заместители, руководители филиалов, представительств и других обособленных структурных подразделений.

Обычному сотруднику установить испытание на полгода только по желанию работодателя нельзя.

Какой испытательный срок при срочном трудовом договоре

Если трудовой договор заключается на срок от двух до шести месяцев, испытание не может превышать двух недель.

При договоре на срок до двух месяцев испытательный срок не устанавливается.

Для более продолжительных срочных договоров применяются общие правила статьи 70 Трудового кодекса с учетом должности сотрудника.

Кому нельзя устанавливать испытательный срок

Трудовой кодекс прямо запрещает устанавливать испытание некоторым категориям работников. К ним относятся беременные женщины, женщины с детьми до трех лет, несовершеннолетние, лица, избранные по конкурсу или на оплачиваемую выборную должность, а также приглашенные на работу переводом от другого работодателя по согласованию между работодателями.

Отдельные гарантии предусмотрены для выпускников программ среднего профессионального и высшего образования, которые впервые поступают на работу по полученной специальности в течение года после окончания учебы и соответствуют условиям закона.

Испытание также нельзя устанавливать при трудовом договоре сроком до двух месяцев. Другие исключения могут быть предусмотрены Трудовым кодексом, федеральными законами и коллективным договором.

Испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Это одно из важных изменений трудового законодательства 2026 года.

С 1 сентября 2026 года испытание при приеме на работу нельзя устанавливать женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Ранее гарантия распространялась на женщин с детьми более младшего возраста. Теперь период защиты увеличен до достижения ребенком трех лет.

Беременным женщинам испытательный срок также не устанавливается.

Входит ли больничный в испытательный срок

Нет.

Период временной нетрудоспособности и другие дни, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе, в срок испытания не засчитываются.

Например, если человеку установили трехмесячное испытание, но одну неделю он находился на больничном, эти дни будут исключены из расчета, а фактическая дата окончания испытания сдвинется.

Это не считается незаконным продлением испытательного срока – закон просто исключает периоды фактического отсутствия сотрудника.

Можно ли продлить испытательный срок

Самовольно продлить уже установленный испытательный срок нельзя.

Если в трудовом договоре указано три месяца, работодатель не может после их окончания заявить, что хочет «посмотреть еще месяц».

Иная ситуация возникает, когда сотрудник отсутствовал из-за болезни, отпуска или по другой причине. Такие дни изначально не входят в период испытания, поэтому его фактическое завершение переносится.

Работодатель также не вправе превышать установленные Трудовым кодексом максимальные сроки.

Когда сотрудник считается прошедшим испытание

Если испытательный срок закончился, а сотрудник продолжает работать, он автоматически считается выдержавшим испытание.

Отдельный приказ о том, что работник успешно прошел испытательный срок, закон не требует.

После окончания испытания работодатель уже не может уволить человека именно как не прошедшего испытательный срок. Дальнейшее прекращение трудового договора возможно только по общим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом.

Какая зарплата должна быть на испытательном сроке

Работодатель не вправе уменьшать зарплату только потому, что человек находится на испытательном сроке.

Сотруднику должна выплачиваться заработная плата в соответствии с трудовым договором и действующей у работодателя системой оплаты труда.

Схема, при которой для одной и той же должности первые три месяца устанавливается, например, 70% оклада, а после испытания – 100% только из-за статуса испытательного срока, может противоречить нормам трудового законодательства.

На сотрудника в период испытания распространяются общие правила об оплате труда и запрете дискриминации.

Есть ли отпуск и больничный во время испытательного срока

Испытательный срок не лишает работника права на больничный и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Больничный оформляется и оплачивается по общим правилам.

Право использовать ежегодный отпуск за первый год работы по общему правилу возникает после шести месяцев непрерывной работы у работодателя. Закон предусматривает исключения, а по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и раньше.

Дни отпуска являются периодом фактического отсутствия сотрудника и в испытательный срок не засчитываются.

Как уволиться на испытательном сроке

Если сотрудник во время испытания понял, что работа ему не подходит, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию.

Для этого нужно письменно предупредить работодателя за три дня.

Обычный двухнедельный срок предупреждения, который применяется при увольнении большинства работников по собственному желанию, в этой ситуации не действует.

Юридически правильнее говорить не о «трех днях отработки», а о трехдневном сроке предупреждения об увольнении.

За сколько дней нужно предупредить работодателя

Работник, решивший уйти во время испытательного срока, должен письменно предупредить работодателя за три дня.

Заявление желательно передать таким способом, чтобы при необходимости можно было подтвердить дату его получения. Это может быть регистрация документа у работодателя или другой предусмотренный документооборотом способ.

Нужно ли отрабатывать две недели на испытательном сроке

Нет.

Если человек увольняется именно в период испытательного срока по правилам статьи 71 ТК РФ, срок предупреждения составляет три дня, а не две недели.

Сам термин «отработка» в Трудовом кодексе не используется. Работник предупреждает работодателя о своем решении и продолжает выполнять обязанности до даты увольнения, если стороны не договорились прекратить договор раньше.

Можно ли уволиться одним днем

По общему правилу сотрудник должен соблюдать трехдневный срок предупреждения.

Однако работодатель и работник могут договориться о более ранней дате.

Если работодатель согласен оформить увольнение в день подачи заявления или на следующий день, ждать три дня не требуется.

Кроме того, трудовое законодательство предусматривает отдельные ситуации, когда договор должен быть расторгнут в срок, указанный самим работником.

Как написать заявление на увольнение на испытательном сроке

Заявление составляется письменно.

Можно использовать такую формулировку:

Прошу расторгнуть со мной трудовой договор по собственному желанию в период испытательного срока на основании части 4 статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации с ___ числа.

В заявлении указывают дату составления и ставят подпись. Важно сохранить подтверждение того, когда работодатель получил документ, поскольку от этого зависит срок предупреждения.

Какие выплаты положены при увольнении

Работа на испытательном сроке не уменьшает окончательный расчет.

Сотруднику выплачивают зарплату за фактически отработанное время, положенные премии и другие выплаты, компенсацию за неиспользованный отпуск и иные причитающиеся суммы.

Право на отпуск начинает накапливаться с начала трудовых отношений, поэтому компенсация может полагаться даже сотруднику, который проработал сравнительно недолго.

Когда работодатель может уволить на испытательном сроке

Если результат испытания оказался неудовлетворительным, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор до окончания испытательного срока.

Но одного субъективного решения «сотрудник нам не понравился» недостаточно.

Работодатель должен письменно предупредить человека не позднее чем за три дня и указать причины, по которым тот признан не выдержавшим испытание.

Причины должны относиться к выполнению трудовых обязанностей и соответствию работника порученной работе.

За сколько дней работодатель должен предупредить

Работодатель обязан письменно уведомить сотрудника не позднее чем за три дня.

В документе необходимо указать причины неудовлетворительного результата испытания.

Увольнение должно состояться до окончания испытательного срока. Если срок уже завершился и сотрудник продолжает работать, использовать статью 71 для увольнения как не прошедшего испытание уже нельзя.

Какие причины непрохождения испытательного срока считаются законными

Трудовой кодекс не устанавливает закрытого перечня конкретных ошибок, после которых испытание автоматически признается неудовлетворительным.

Работодатель должен доказать, что человек не соответствует порученной работе.

Основанием для такой оценки могут стать невыполнение рабочих заданий, систематическое нарушение сроков, низкое качество работы, профессиональные ошибки, невыполнение установленных для должности требований или надлежащим образом оформленные нарушения трудовой дисциплины.

Речь должна идти о подтверждаемых фактах, а не о личной симпатии или антипатии руководителя.

Чем работодатель должен подтвердить, что сотрудник не прошел испытание

При трудовом споре работодателю важно иметь документы, подтверждающие неудовлетворительный результат испытания.

Это могут быть служебные записки, письменные задания, отчеты, результаты выполнения задач, акты, документы о нарушении сроков, претензии к качеству работы, деловая переписка, результаты оценки или документы о дисциплинарных нарушениях.

Одной общей формулировки «не справился» недостаточно для надежного обоснования такого увольнения.

Может ли работодатель уволить без объяснения причин

Если речь идет именно об увольнении как не прошедшего испытание – нет.

Работодатель обязан письменно указать причины, по которым результат испытания признан неудовлетворительным.

Формулировка «вы нам не подходите» сама по себе причины не раскрывает.

Если сотрудник считает решение необоснованным или процедура нарушена, он вправе его обжаловать.

Выплачивается ли выходное пособие

При увольнении именно из-за неудовлетворительного результата испытания выходное пособие по статье 71 ТК РФ не выплачивается.

Мнение профсоюзного органа по этому специальному основанию также не требуется.

При этом работодатель обязан произвести обычный окончательный расчет – выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие причитающиеся суммы.

Можно ли уволить после окончания испытательного срока

Как сотрудника, не прошедшего испытание – нет.

Если срок испытания завершился и человек продолжает работать, он считается выдержавшим испытание.

После этого трудовой договор можно прекратить только по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом.

Работодатель не может через неделю после окончания испытательного периода задним числом объявить, что сотрудник его не прошел.

Можно ли уволить беременную на испытательном сроке

Беременной женщине испытание при приеме на работу устанавливать нельзя.

Кроме того, Трудовой кодекс предусматривает специальные гарантии от увольнения беременных по инициативе работодателя.

Если о беременности стало известно уже после заключения трудового договора, наличие ранее записанного условия об испытании не отменяет предусмотренные законом гарантии.

Уволить беременную женщину как не прошедшую испытательный срок нельзя.

Можно ли уволить женщину с ребенком до трех лет как не прошедшую испытание

С 1 сентября 2026 года женщине с ребенком младше трех лет испытательный срок при приеме на работу устанавливать нельзя.

Следовательно, после вступления новой нормы в силу работодатель не может законно использовать для такой сотрудницы механизм увольнения по результатам испытания, которое не должно было быть установлено.

Это одно из ключевых изменений законодательства об испытательном сроке в 2026 году.

Можно ли уволить на испытательном сроке во время больничного

Больничный не входит в срок испытания.

Кроме того, увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности по общему правилу не допускается.

Период болезни сдвигает окончание испытательного срока, поскольку дни фактического отсутствия в него не засчитываются.

Можно ли обжаловать увольнение

Да.

Статья 71 ТК РФ прямо предусматривает право работника обжаловать решение работодателя в суде.

Основанием для спора может стать ситуация, когда причины непрохождения испытания не подтверждены, работодатель не указал конкретные основания, испытательный срок вообще нельзя было устанавливать, увольнение произошло после его окончания либо была нарушена процедура прекращения трудового договора.

Суд оценивает и соблюдение формальных требований, и доказательства того, что сотрудник действительно не справлялся с порученной работой.

Кратко: правила испытательного срока в 2026 году

Для большинства работников испытательный срок составляет не более трех месяцев. Для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и ряда руководителей подразделений – до шести месяцев. При срочном договоре от двух до шести месяцев испытание ограничено двумя неделями, а при договоре до двух месяцев его вообще не устанавливают.

С 1 сентября 2026 года испытательный срок нельзя устанавливать женщинам с детьми до трех лет. Беременным женщинам испытание также запрещено.

Больничный и другие периоды фактического отсутствия в испытательный срок не входят.

Работник может уволиться во время испытания, письменно предупредив работодателя за три дня. Работодатель может расторгнуть договор из-за неудовлетворительного результата испытания только до окончания установленного срока, также предупредив сотрудника не позднее чем за три дня и указав конкретные причины.

Если испытательный срок закончился и человек продолжает работать, он считается прошедшим испытание.

Частые вопросы

Сколько длится испытательный срок в 2026 году?

Для большинства работников – не более трех месяцев. Для отдельных руководителей и главных бухгалтеров – до шести месяцев. При срочном договоре от двух до шести месяцев – до двух недель.

Может ли испытательный срок быть шесть месяцев?

Да, но только для предусмотренных Трудовым кодексом руководящих должностей.

Какой испытательный срок при срочном договоре?

При договоре от двух до шести месяцев – максимум две недели. При договоре до двух месяцев испытание не устанавливается.

Можно ли установить испытание на полгода обычному сотруднику?

Нет. Для большинства работников максимальный срок составляет три месяца.

Кому нельзя устанавливать испытательный срок?

В частности, беременным женщинам, женщинам с детьми до трех лет, несовершеннолетним и другим категориям, перечисленным в статье 70 ТК РФ.

Можно ли устанавливать испытательный срок женщине с ребенком до трех лет?

Нет. С 1 сентября 2026 года Трудовой кодекс прямо запрещает это.

Входит ли больничный в испытательный срок?

Нет. Дни временной нетрудоспособности в период испытания не засчитываются.

Можно ли продлить испытательный срок?

Произвольно – нет. Но фактическая дата его окончания сдвигается на периоды, когда сотрудник отсутствовал на работе.

Можно ли уволиться на испытательном сроке без двух недель?

Да. Работник письменно предупреждает работодателя за три дня.

Сколько дней нужно отработать при увольнении?

Правильнее говорить о трехдневном сроке предупреждения, а не об обязательной «отработке».

Можно ли уволиться одним днем?

Да, если работодатель согласится расторгнуть договор раньше либо есть другое предусмотренное законом основание.

Может ли работодатель уволить без причины?

Если речь идет об увольнении как не прошедшего испытание – нет. Причины должны быть указаны в письменном уведомлении.

За сколько дней должны предупредить об увольнении?

Не позднее чем за три дня.

Какие причины указывают при непрохождении испытательного срока?

Причины должны быть связаны с несоответствием работника порученной работе и подтверждаться фактическими результатами его деятельности.

Выплачивается ли компенсация за отпуск?

Да. При увольнении положена компенсация за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

Положено ли выходное пособие?

При увольнении именно из-за неудовлетворительного результата испытания выходное пособие не выплачивается.

Можно ли уволить после окончания испытательного срока?

Как не прошедшего испытание – нет. Если сотрудник продолжает работать после окончания срока, он считается выдержавшим испытание.

Можно ли обжаловать увольнение?

Да. Решение работодателя можно оспорить в суде.

Может ли зарплата на испытательном сроке быть ниже?

Работодатель не вправе снижать оплату труда только из-за того, что сотрудник проходит испытательный срок.