19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.2 комментария
Избитый в пыточной военный ВСУ сбежал из больницы Чернигова
Избитый в пыточной солдат ВСУ сбежал из больницы в Чернигове
В Чернигове из больницы сбежал военнослужащий ВСУ, получивший травмы в пыточной для самовольно оставивших часть, сообщили в российских силовых структурах.
В силовых структурах сообщили, что в Чернигове из больницы скрылся мужчина, Игорь Романов, которого до этого удерживали в незаконной тюрьме для самовольно оставивших часть (СОЧ) военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.
По данным силовиков, 56-летнего Романова взяли под стражу 6 ноября за СОЧ. В городскую больницу № 3 Чернигова его доставили с травмами живота, полученными в результате пыток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду возвращенный в Россию в ходе обмена гражданский пленный Игорь Гаврилов рассказал об оборудованных в крупных городах Украины тайных тюрьмах с пыточными.
На прошлой неделе бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил о существовании секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.
В начале месяца председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов Максим Григорьев сообщил о сборе более 1 тыс. свидетельств пыток и издевательств в украинском плену.