19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.0 комментариев
Татьяна Ким покинула должность генерального директора Wildberries
Алексей Куликов стал новым гендиректором маркетплейса Wildberries
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким ушла с поста руководителя компании, уступив должность Алексею Куликову.
Сведения о смене генерального директора компании отражены в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 21 ноября, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее, 16 ноября, основательница маркетплейса была внесена в санкционные списки Европейского союза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции в отношении 145 физических и юридических лиц, среди которых оказалась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.
Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин назвал ограничения Евросоюза признанием ее профессионального успеха.
В прошлом месяце Ким попросила президента России Владимира Путина поручить адаптировать требования регуляторов для экспорта отдельных категорий товаров через цифровые платформы.