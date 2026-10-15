Татьяна Ким попросила Путина упростить экспорт через маркетплейсы

Tекст: Ольга Иванова

«Я бы хотела обратить внимание, что сейчас есть ряд ограничений, которые не позволяют начать и в полной мере развить экспорт новых видов продукции», – приводит слова Ким ТАСС.

По ее словам, если облегчить режим, то предметами экспорта могли бы стать не только пищевая продукция, но и лекарства. Она отметила, что бизнес готов участвовать в разработке нормативных актов.

Ким подчеркнула, что действующие требования фитосанитарного контроля, созданные для классической торговли, затрудняют экспорт пищевой продукции через маркетплейсы, так как требуют оформления полного перечня документов на каждую единицу товара. Это делает экспорт экономически невыгодным и блокирует продажи новых видов продукции.

Министр экономического развития Максим Решетников ответил, что правила фитосанитарного контроля будут согласовываться в рамках договора ЕврАзЭС об электронной торговле. По его словам, базовым правилом может стать отмена фитосанитарного сертификата для посылок до 5 кг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ким оценила налоговые послабления для пострадавших продавцов Wildberries.

В том же месяце основательница маркетплейса попала в базу украинского сайта «Миротворец».

В июле она заявила о миллиардных убытках зарубежных партнеров компании.