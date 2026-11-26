При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Путин предостерег от зависимости России при развитии искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин заявил, что при развитии искусственного интеллекта Россия не должна попасть в ситуацию, когда «нажимают кнопку» и все перестает работать.
Об этом он сообщил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве, пишет РИА «Новости». «Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах», – отметил Путин.
Он напомнил о ситуациях, когда иностранные партнеры «просто уехали», оставив российские предприятия в непростом положении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг робот Грин рассказал Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о расширении своих физических возможностей.
Лидеры осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий ИИ на полях конференции.
В среду Путин назвал Токаева главным гостем пленарного заседания конференции.