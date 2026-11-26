Tекст: Валерия Городецкая

Об этом он сообщил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве, пишет РИА «Новости». «Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах», – отметил Путин.

Он напомнил о ситуациях, когда иностранные партнеры «просто уехали», оставив российские предприятия в непростом положении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг робот Грин рассказал Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о расширении своих физических возможностей.

Лидеры осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий ИИ на полях конференции.

В среду Путин назвал Токаева главным гостем пленарного заседания конференции.