МИД: Киев использовал атаки на Крымский мост для привлечения внимания

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, киевскому режиму, как и любым террористам, необходимо пропагандировать свои преступления, передает ТАСС.

«Крупные международные мероприятия Банковая использует для того, чтобы обратить на себя внимание», – сказала дипломат.

Удары по Крымскому мосту были нанесены Вооруженными силами Украины в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после ударов украинских беспилотников по Крымскому мосту.

В Совете Федерации атаку на Крымский мост назвали попыткой Киева сорвать развивающийся переговорный процесс.