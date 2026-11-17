17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Захарова объяснила атаки на Крымский мост попыткой Киева привлечь внимание
МИД: Киев использовал атаки на Крымский мост для привлечения внимания
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти используют атаки на Крымский мост для пропаганды своих преступлений и привлечения внимания к себе.
По словам Захаровой, киевскому режиму, как и любым террористам, необходимо пропагандировать свои преступления, передает ТАСС.
«Крупные международные мероприятия Банковая использует для того, чтобы обратить на себя внимание», – сказала дипломат.
Удары по Крымскому мосту были нанесены Вооруженными силами Украины в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после ударов украинских беспилотников по Крымскому мосту.
В Совете Федерации атаку на Крымский мост назвали попыткой Киева сорвать развивающийся переговорный процесс.