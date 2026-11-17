17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Герой России назвал технологический суверенитет приоритетом развития транспорта
Герой России Романенко назвал ключевые драйверы роста отечественного транспорта
Для такой большой страны, как Россия, развитие транспортной инфраструктуры – задача особой важности. Одним из важнейших показателей стал коммерческий флот. Развитие СМП и рост грузоподъемности судов в ближайшей перспективе позволят стране занять ключевую роль в товарообмене между Востоком и Западом, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко.
«Территория РФ охватывает разные климатические зоны, удаленные месторождения полезных ископаемых и различные часовые пояса. Географически удаленные промышленные центры требуют современной дорожной экосистемы, наличие которой позволит более эффективно реализовать экономический потенциал регионов», – отметил Герой России Роман Романенко, летчик-космонавт, член комитета Государственной думы по транспорту.
По его словам, транспортный каркас России – это не только дорожная сеть, но и целая транспортно-логистическая система. «Ее роль в экономике страны трудно переоценить, поэтому Владимир Путин придает особое значение вопросам транспорта», – пояснил собеседник. На этом фоне Романенко также обратил внимание на данную президентом оценку законодательной работы.
«Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры на постоянной основе ведет сбор и анализ информации о правовых лакунах, мешающих развитию отрасли в целом и ее отдельных сфер. В этом году принято 11 федеральных законов и более 300 нормативно-правовых актов», – напомнил парламентарий.
Депутат назвал технологическую независимость одним из ключевых аспектов государственного суверенитета. Именно поэтому в приоритете – отечественные разработки и технологии: невзирая на то, что некоторые зарубежные аналоги могут иметь ряд преимуществ.
«Руководство страны и отрасли отчетливо осознает, что только технологический суверенитет в обозримом будущем будет определять лидерство в международной экономике. Мы видим, как отдельные страны используют любые, даже самые грязные методы для сдерживания стремительно растущих конкурентов. Нет сомнения, что лишь опора на собственного производителя сегодня – залог завтрашних побед», – акцентировал Романенко.
По его оценкам, один из локомотивов роста – аэрокосмическая и авиационная отрасли. «Их развитие влечет за собой развитие смежных отраслей. Целевое финансирование отечественного авиастроения и компонентной базы оказало положительное влияние на всю авиационную отрасль, которая сейчас проходит период «перезагрузки» и обновления», – отметил собеседник.
«Еще один важнейший показатель транспортной сферы – коммерческий флот, – добавил депутат. – Как заявил министр Дмитрий Ядров, по общему тоннажу Россия обогнала СССР. А развитие Северного морского пути (СМП) и рост грузоподъемности коммерческого флота в ближайшей перспективе позволят России занять ключевую роль в товарообмене между Востоком и Западом».
В понедельник Владимир Путин в преддверии Дня работника транспорта встретился с главой Минтранса Дмитрием Ядровым. Кроме того, президент поздравил всех граждан, для кого этот праздник является профильным. Сегодня в транспортной сфере задействовано почти 5 млн человек, чей труд обеспечивает связанность России.
В ходе встречи Ядров поделился успехами транспортной отрасли. По его словам, за последние девять месяцев в стране перевезли 11 млрд 474 млн пассажиров. Грузовые перевозки при этом остаются «на стабильном уровне»: за тот же период удалось транспортировать 5 млрд 700 млн тонн грузов.
Значительная доля пассажирских и грузовых перевозок приходится на железную дорогу. Так, за девять месяцев поездами воспользовались 986 млн пассажиров. Объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%, достигнув 339 млн тонн. Параллельно обновляется подвижной состав РЖД: закуплены 299 новых локомотивов и 455 вагонов.
Развивается и авиационное сообщение. Россия поддерживает авиасообщение с 39 государствами, а отечественный авиапарк насчитывает 1075 воздушных судов. Приоритетным направлением остается развитие собственного авиастроения. «В прошлом году завершили сертификацию самолета Ту-214, в этом году – самолета Ил-114–300 и двигателя ПД-8. Ждем от авиационной промышленности в следующем году доказательные документы для сертификации самолётов «Суперджет» и МС-21», – пояснил Ядров.
Важную роль играет и водный транспорт, на который приходится более 70% всех внешнеторговых грузов. «Мы приросли по мощности в этом году на 13 млн тонн, и растет непосредственно перевалка грузов на 4,1%, что составляет 662 млн», – сообщил министр. Кроме того, повышается привлекательность российского флага: под него перешли уже более 130 судов.
В дальнейшем развитие отрасли продолжится в рамках масштабных инфраструктурных проектов. «У нас сформирована программа развития транспортного комплекса, определен бюджет транспортной системы. Это 5,6 трлн рублей», – рассказал Ядров о планах на ближайшую трехлетку. По его словам, выделенные средства позволят реализовать все начинающиеся мегапроекты.