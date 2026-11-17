17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Рябков исключил участие европейцев в переговорах по Украине
Рябков: Речи об участии европейцев в переговорах по Украине не идет
Представители европейских стран не будут участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замглавы МИД Рябков по итогам заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме на тему «Актуальное состояние взаимоотношений России и США: итоги голосования в Конгресс и переговоров в Абу-Даби» заявил, что речи о подключении европейцев к переговорам не идет, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске срыва позитивных усилий по урегулированию украинского кризиса в случае привлечения к переговорам европейских государств.
Директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов обвинил европейские страны в нежелании слушать и слышать Россию.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии необходимости участия европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта в формате России, США и Украины.