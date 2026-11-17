Рябков: Речи об участии европейцев в переговорах по Украине не идет

Tекст: Вера Басилая

Замглавы МИД Рябков по итогам заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме на тему «Актуальное состояние взаимоотношений России и США: итоги голосования в Конгресс и переговоров в Абу-Даби» заявил, что речи о подключении европейцев к переговорам не идет, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске срыва позитивных усилий по урегулированию украинского кризиса в случае привлечения к переговорам европейских государств.

Директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов обвинил европейские страны в нежелании слушать и слышать Россию.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии необходимости участия европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта в формате России, США и Украины.