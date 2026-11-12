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    Москва начала переустройство европейской безопасности
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    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом
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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    69 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    6 комментариев
    12 ноября 2026, 05:50 • Новости дня

    МИД обвинил Европу в нежелании слушать Россию по вопросу Украины

    МИД: Страны ЕС отказываются слушать Россию по ситуации на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны не пытаются способствовать урегулированию кризиса на Украине и отказываются слушать и слышать Россию, заявил директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «Европейцы не только не пытаются как-то способствовать урегулированию кризиса, они просто отказываются нас слушать и слышать. Это к вопросу о роли еэсовцев в украинских делах через призму деятельности Совета Безопасности», – приводит слова Логвинова ТАСС в ходе двусторонних консультаций в Бишкеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила о неуместности присутствия европейских стран за столом переговоров в формате России, США и Украины. Она также с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    СМИ сообщили об обострении разногласий среди стран ЕС по вопросу конфликта на Украине после разговора Стубба и Стёре с президентом России Владимиром Путиным.

    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту

    Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту с Украины на ЧМ

    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, который потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира по самбо в Ташкенте.

    Инцидент произошел 8 ноября по ходу поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг, передает РИА «Новости». Украинский спортсмен Владислав Руднев лишился чувств в результате удушающего приема российского самбиста Асланбека Кодзаева. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал пострадавшему спортсмену первую помощь.

    По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Россияне выступали на турнире под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в предпоследний день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    Российский самбист Степан Солдатенков стал серебряным призером турнира из-за травмы руки в финале.

    Министерство спорта сообщило о получении российской сборной пяти медалей в первый день соревнований.

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    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Украинская журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в своем YouTube-канале видео с адресами тайных тюрем и пыточных, расположенных по всей Украине.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видеоролик с перечнем адресов тайных тюрем и пыточных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    На кадрах продемонстрированы объекты в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, Запорожье, Николаеве и других городах, а также на подконтрольной украинским властям территории ДНР. Панченко уточнила, что незаконные места содержания размещаются в государственных зданиях, среди которых подвалы поликлиник, детские лагеря, бывший наркодиспансер и завод.

    База данных формировалась на основе более тысячи писем от пострадавших граждан, в которых детально описывались издевательства, и будет регулярно пополняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    Во вторник группа депутатов Европарламента потребовала от властей Украины закрытия пыточных тюрем.

    В понедельник Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток.

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    11 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Оперативные службы начали работу на местах падения дронов в Омской области

    Оперативные службы работают на местах падения дронов в Омской области

    Tекст: Ольга Иванова

    На местах падения обломков беспилотников в Омской области начали работу оперативные службы, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    «На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», – сообщил Хоценко в «Макс». Губернатор призвал жителей региона не выходить на улицу, не фотографировать и не публиковать работу ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале отражения атаки украинских беспилотников российскими силами противовоздушной обороны.

    Во вторник губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил о повреждении промышленного объекта и двух дачных домов в результате массированной атаки беспилотников.

    В понедельник в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщили о гибели трех человек при атаках украинских дронов.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

    The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны перейти к практическим действиям и немедленно отправить военный контингент на Украину, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает The Telegraph.

    Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

    Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

    «Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

    По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.

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    11 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    На месте обрушения моста в Архангельской области начали подъем вагонов

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты приступили к подъему вагонов, сошедших с рельсов в результате обрушения железнодорожного моста в Архангельской области, для проведения работ задействованы сотни сотрудников РЖД.

    Железнодорожники начали сооружение временных подъездных путей для тяжелой техники и приступили к подъему сошедших с рельсов вагонов, сообщает правительство Архангельской области в Max.

    В восстановительных работах принимают участие около 200 сотрудников РЖД. Специалисты задействовали три восстановительных поезда и 27 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания РЖД сообщила о временном изменении маршрута поезда Деда Мороза из-за обрушения пролета моста в Архангельской области.

    Во вторник губернатор региона Александр Цыбульский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за схода вагонов грузового поезда.

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    11 ноября 2026, 23:09 • Новости дня
    Бульдог на СВО нашел под завалами спасшего его от гибели российского бойца

    Бульдог в зоне СВО помог найти под завалами раненого российского бойца

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский бульдог по кличке Булка, которого ранее выходили российские штурмовики, нашел под разрушенным после атаки беспилотника зданием раненого хозяина.

    Военнослужащий с позывным «Виктор» оказался под завалами в результате прямого попадания вражеского ударного дрона, пишет «Комсомольская правда».

    Отсутствие штурмовика при отходе заметили не сразу. Однако в составе поисковой группы на место вернулся бульдог, который взял след и указал местонахождение хозяина. Он разгребал лапами землю и шифер, пока сослуживцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого бойца.

    За несколько месяцев до этого штурмовик спас израненную собаку с перебитой челюстью из-под руин разрушенного здания во время зачистки населенного пункта. Бойцы извлекли осколки и выкормили животное.

    За хороший аппетит и пристрастие к хлебу спасенный бульдог получил кличку Булка. После эвакуации и лечения военнослужащий забрал четвероногого друга в родное село в Воронежской области, где питомец живет у родителей бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рядовой Беляков эвакуировал тяжелораненых товарищей из загоревшейся при атаке БПЛА машины. А также щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации.

    Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева в Москве.

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    11 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Шойгу заявил об изменении ситуации в зоне СВО с момента встречи в Анкоридже

    Шойгу: Ситуация в зоне СВО изменилась с момента встречи в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции серьезно поменялась со времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года.

    По словам Шойгу, обстановка на фронте существенно отличается от той, которая была на момент переговоров Путина и Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, передают «Вести».

    «Те, кто смотрит за ситуацией, обстановкой на фронте, могут спокойно посмотреть по будь то американским картам, украинским картам, по любым и сравнить то, что было на момент проведения, скажем, встречи в Анкоридже, и то, что есть на сегодняшний день», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он отметил, что изменения происходят каждый день. Российские войска постоянно освобождают все новые территории, пояснил Шойгу. Таким образом он ответил на заявления политиков из Европы о том, что положение дел на поле боя якобы побуждает Москву идти на переговоры с Киевом.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что зона безопасности вдоль российских границ в рамках спецоперации постоянно расширяется и этот процесс продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков назвал полезными трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 23:17 • Новости дня
    Структуры Чачавы утратили контроль над 35% акций Ozon

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над 34,95% акций Ozon

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Ozon сообщил об изменениях в структуре владения компанией, в результате которых структуры предпринимателя Александра Чачавы перестали контролировать почти 35% акций.

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежит 34,95% акций компании Ozon, передает ТАСС.

    В результате этих изменений Чачава и подконтрольные ему юридические лица больше не могут распоряжаться 75,6 млн акций, принадлежащих обществу. При этом у АО «О23» на данный момент отсутствует новый контролирующий акционер.

    В Ozon указали на то, что подобные изменения в корпоративной структуре никак не отразятся на текущей операционной деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мобильном приложении Ozon Банка на прошлой неделе произошел массовый сбой. В октябре компания оценила убытки от ударов дронов по логистическим объектам в 30,1 млрд рублей. Ozon также объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов.


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    11 ноября 2026, 22:28 • Новости дня
    Долина приостановила концертную деятельность
    Долина приостановила концертную деятельность
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народная артистка России Лариса Долина заявила о временной приостановке концертной деятельности для восстановления физических и моральных сил после ряда драматических событий.

    «Я обещала, что сделаю небольшое объявление. Артист, когда выходит на сцену, с каждым его появлением на сцене, с каждым концертом он становится сильнее, увереннее в себе, он становится мастером», – передает РИА «Новости» заявление певицы, которое она сделала во время концерта в Коломне.

    По словам Долиной, за 55 лет творческой деятельности она многое пережила, но последние драматические события отражаются на творчестве и «подрезают крылья». Певица попросила зрителей отпустить ее на некоторое время, пообещав вернуться обновленной и с прежней любовью к профессии.

    «Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать. Я просто прошу вас немножко, на некоторое время меня отпустить. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю и выйду к вам абсолютно обновленной, новой, но с такой же любовью», – поделилась артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лариса Долина пожаловалась на частую грусть и непростой период в жизни. В сентябре народная артистка России сравнила себя с Марией Магдалиной после истории с мошенниками. В апреле певица назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни.

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    11 ноября 2026, 20:18 • Новости дня
    ООН выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США

    ООН выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США Дарчиева

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в США Александра Дарчиева.

    Организация Объединенных Наций скорбит в связи со смертью главы российской дипмиссии в Вашингтоне, передает РИА «Новости». «Мы выражаем соболезнования его семье и правительству России», – заявил Хак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о смерти посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    В сентябре дипломат анонсировал контакты Москвы и Вашингтона для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.

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    11 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    «Алроса» показала редкий розовый бриллиант за 1,5 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская алмазодобывающая компания «Алроса» представила на предновогоднем показе в Петербурге редкий розовый бриллиант весом 3,07 карата и стоимостью свыше 1,5 млн долларов.

    Возраст драгоценного камня, добытого в Якутии в 2025 году, оценивается специалистами примерно в 300 млн лет. Бриллианту, выполненному в форме груши, придает уникальность редкий оттенок Fancy purplish pink, передает ТАСС.

    «Это натуральный бриллиант розового цвета, относящийся к категории инвестиционных бриллиантов. Розовые и голубые бриллианты являются редчайшими на планете. От общей добычи они составляют 0,1%», – заявила главный геммолог Alrosa Diamond Exclusive Наталия Круглова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Алроса» продемонстрировала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант стоимостью более 1,5 млн долларов.

    Позднее глава Якутии Айсен Николаев сообщил о планах реализовать этот камень через специальную инвестиционную программу.

    В сентябре крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата передали в Госфонд.

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    11 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    В Марий Эл при столкновении легковых автомобилей погибли семь человек

    При столкновении двух автомобилей в Марий Эл погибли семь человек

    В Марий Эл при столкновении легковых автомобилей погибли семь человек
    @ Max-канал Госавтоинспекции Марий Эл

    Tекст: Катерина Туманова

    В Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек, сообщила в Max-канале Госавтоинспекция региона.

    «Около 20 часов 40 минут на 45 км автодороги Вятка произошло столкновение двух легковых автомашин. В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», – сказано в сообщении.

    На место происшествия выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, электричка задела грузовик на Павелецком направлении Московской железной дороги. Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Коми. В Пермском крае после ДТП с микроавтобусом госпитализировали пять человек.



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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

      3 комментария
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      О чем будут напоминать памятники Берии

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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