События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
МИД обвинил Европу в нежелании слушать Россию по вопросу Украины
МИД: Страны ЕС отказываются слушать Россию по ситуации на Украине
Европейские страны не пытаются способствовать урегулированию кризиса на Украине и отказываются слушать и слышать Россию, заявил директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
«Европейцы не только не пытаются как-то способствовать урегулированию кризиса, они просто отказываются нас слушать и слышать. Это к вопросу о роли еэсовцев в украинских делах через призму деятельности Совета Безопасности», – приводит слова Логвинова ТАСС в ходе двусторонних консультаций в Бишкеке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила о неуместности присутствия европейских стран за столом переговоров в формате России, США и Украины. Она также с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
СМИ сообщили об обострении разногласий среди стран ЕС по вопросу конфликта на Украине после разговора Стубба и Стёре с президентом России Владимиром Путиным.