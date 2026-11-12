МИД: Страны ЕС отказываются слушать Россию по ситуации на Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Европейцы не только не пытаются как-то способствовать урегулированию кризиса, они просто отказываются нас слушать и слышать. Это к вопросу о роли еэсовцев в украинских делах через призму деятельности Совета Безопасности», – приводит слова Логвинова ТАСС в ходе двусторонних консультаций в Бишкеке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила о неуместности присутствия европейских стран за столом переговоров в формате России, США и Украины. Она также с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

СМИ сообщили об обострении разногласий среди стран ЕС по вопросу конфликта на Украине после разговора Стубба и Стёре с президентом России Владимиром Путиным.