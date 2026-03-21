Филиппо назвал блокировку Орбаном кредита Киеву «пощечиной» для фон дер Ляйен

Tекст: Вера Басилая

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана заблокировать выделение средств Киеву стало ответом на вмешательство в дела Венгрии, передает РИА «Новости». По его словам, руководство ЕС безуспешно пыталось использовать механизмы цензуры против Будапешта.

«Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 млрд для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!» – написал политик.

Филиппо добавил, что примеру венгерского премьера последовала Словакия. Он констатировал, что раскол в рядах Евросоюза продолжает усиливаться.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро вопреки разногласиям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал одобрение этого займа на саммите Европейского совета.

Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением.