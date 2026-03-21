Филиппо назвал блокировку Орбаном кредита Киеву «пощечиной» для фон дер Ляйен
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана заблокировать выделение средств Киеву стало ответом на вмешательство в дела Венгрии, передает РИА «Новости». По его словам, руководство ЕС безуспешно пыталось использовать механизмы цензуры против Будапешта.
«Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 млрд для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!» – написал политик.
Филиппо добавил, что примеру венгерского премьера последовала Словакия. Он констатировал, что раскол в рядах Евросоюза продолжает усиливаться.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро вопреки разногласиям.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал одобрение этого займа на саммите Европейского совета.
Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением.