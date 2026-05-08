Tекст: Алексей Дегтярёв

Игнорирование новых материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не поможет киевскому режиму сгладить последствия скандала, указали в украинской прессе, передает РИА «Новости».

Скандал продемонстрировал, что оппозиционные Зеленскому силы, начавшие действовать против него в 2025 году, не прекращают попыток добиться нужных им решений.

Основной фокус удара направлен на ближайших соратников главы киевского режима. В их числе секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир и бывший глава офиса президента Андрей Ермак.

В конце апреля украинская пресса обнародовала новые данные расследования НАБУ. Согласно этим материалам, бизнесмен Тимур Миндич обсуждал многомиллионные оборонные контракты с Рустемом Умеровым, который в то время занимал пост министра обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова.

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан связал введение персональных санкций с распространением этих записей. Также украинские СМИ опубликовали расшифровки переговоров данных лиц о финансировании компании FirePoint и проблемах с поставкой бронежилетов.