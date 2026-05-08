На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича
Попытки киевского режима и его главы Владимира Зеленского замять расследование в отношении бизнесмена Тимура Миндича не спасут высшее руководство от масштабного антикоррупционного скандала, пишут украинские СМИ.
Игнорирование новых материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не поможет киевскому режиму сгладить последствия скандала, указали в украинской прессе, передает РИА «Новости».
Скандал продемонстрировал, что оппозиционные Зеленскому силы, начавшие действовать против него в 2025 году, не прекращают попыток добиться нужных им решений.
Основной фокус удара направлен на ближайших соратников главы киевского режима. В их числе секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир и бывший глава офиса президента Андрей Ермак.
В конце апреля украинская пресса обнародовала новые данные расследования НАБУ. Согласно этим материалам, бизнесмен Тимур Миндич обсуждал многомиллионные оборонные контракты с Рустемом Умеровым, который в то время занимал пост министра обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова.
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан связал введение персональных санкций с распространением этих записей. Также украинские СМИ опубликовали расшифровки переговоров данных лиц о финансировании компании FirePoint и проблемах с поставкой бронежилетов.