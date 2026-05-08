Ким Чен Ын проинспектировал производство новых артиллерийских систем
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством новейших самоходных гаубиц калибра 155 мм. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава государства заслушал доклады о ходе выполнения производственных планов в первом полугодии, уделив внимание выпуску трех дивизионных комплексов артиллерийских систем, предназначенных для войск на южной границе.
В ходе инспекции Ким Чен Ын ознакомился с результатами испытаний новой гаубицы, которые включали преодоление различных препятствий, форсирование водных преград и стрельбу модернизированными боеприпасами. Лидер КНДР высоко оценил научные достижения отечественной оборонной отрасли, подчеркнув маневренность и огневую мощь новейшего орудия.
«Теперь дальность крупнокалиберных нарезных орудий, которые вместе с оперативно-тактическими ракетами и мощными реактивными системами поступят на вооружение передовых частей, превышает 60 км. Такое расширение радиуса огневого поражения принесет большую пользу и внесет изменения в наземные операции нашей армии», – заявил Ким Чен Ын. Он также отметил, что это потребует пересмотра тактики применения артиллерии и других сил.
Особое внимание Ким Чен Ын уделил достоинствам новых систем: автоматизации стрельбы, высокой скорости обработки тактических данных и мобильности. По его словам, эти орудия необходимы для реализации стратегического курса Трудовой партии Кореи на усиление дальнобойной артиллерии. Лидер КНДР поручил модернизировать производственные процессы и совершенствовать условия труда на предприятиях.
Кроме того, Ким Чен Ын осмотрел новые образцы танков и мобильных пусковых установок, подчеркнув приоритет технической реконструкции оборонных заводов. По его словам, соответствующие решения будут приняты на ближайшем II Пленуме ЦК ТПК девятого созыва. Лидер КНДР заверил: «В 2026 году борьба за укрепление обороноспособности страны побьет новые рекорды», призвав рабочих к дальнейшей самоотверженной работе ради национальной безопасности.
Глава государства прокатился на новейшем основном танке во время тактических учений.