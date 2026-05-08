Российский рынок акций утром снизился

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций в начале утренних торгов демонстрирует небольшое снижение, пишет РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 по московскому времени упал на 0,07% по сравнению с предыдущим закрытием и достиг отметки 2 613,58 пункта.

Утренняя торговая сессия на рынке акций Московской биржи длится с 6.50 до 9.50 по московскому времени, тогда как основная сессия начинается в 9.50 и продолжается до 19.00. Официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX) определяется именно в этот основной период.

В течение всего торгового дня с 7.00 до 23.50 по московскому времени биржа также рассчитывает индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) для информационных целей. В основной сессии значения iMOEX и iMOEX2 совпадают.