Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.
Командование ВСУ не отпустило солдат на похороны родителей
Командование 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр) ВСУ не предоставляет отпуска военнослужащим, даже не отпускает на похороны родителей, сообщили в российских силовых структурах.
Командование 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ не разрешает своим военнослужащим брать отпуска, передает ТАСС. В частности, бойцов не отпускают даже на похороны родителей, несмотря на многочисленные обращения и жалобы.
По информации, предоставленной российскими силовыми структурами, родственники мобилизованных солдат из 17-й ОТМБр, находящихся на сумском направлении, массово выражают недовольство в социальных сетях. Они отмечают, что командование бригады полностью игнорирует просьбы о плановых отпусках и не реагирует на экстренные семейные обстоятельства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской теробороны отменило отпуска для личного состава из-за массового дезертирства.
Руководство ВСУ в Сумской области запретило выдачу тел погибших солдат родственникам.
Разгромленную под Суджей 17-ю тяжелую механизированную бригаду перебросили на сумское направление.
Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.
«Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.
В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.
Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.
Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.
Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
Бывший главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал, что Украина уступила инициативу на поле боя российским военным, одновременно увеличивая потери в ВСУ.
Украина утратила инициативу на линии фронта, признал посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил: «Украина отдала инициативу на поле боя России», – цитирует РИА «Новости» издание «Страна.ua».
По словам Залужного, попытки украинской армии ответить на действия российских военных приводят к крайне большим потерям среди военнослужащих ВСУ. Он подчеркнул, что такие действия значительно осложняют положение Украины на фронте.
Кроме того, Залужный указал, что вопросы мобилизации и способы ее проведения становятся главным источником напряженности между населением Украины и властью. Это, по его мнению, усугубляет внутренний конфликт в стране на фоне продолжающейся спецоперации.
Ранее Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях. Он также отметил, что Украина не сможет долго вести «войну на истощение».
До этого американский журнал Foreign Affairs также указал, что Киев проигрывает России из-за нехватки ресурсов и необходимости искать компромиссы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что активность Владимира Зеленского на Южном Кавказе направлена на убеждение местных лидеров в якобы успехах Киева в противостоянии с Россией.
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
В настоящее время проведение нового раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеет смысла, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, передает «Интерфакс».
«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», – сказал он.
Помощник президента отметил, что в данном вопросе дальнейшие убеждения бессмысленны, так как теперь ожидается конкретное действие от Киева, в частности от Владимира Зеленского.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны. Он также называл требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.
Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.
В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.
Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.
В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.
Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
МИД ФРГ допустил возможный разговор Путина и Мерца по Украине
Министр иностранных дел ФРГ допустил, что канцлер страны может обсудить конфликт на Украине с президентом России, если возникнет такая необходимость.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможности проведения телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью агентству Bloomberg Вадефуля спросили, может ли такой контакт состояться в будущем.
Вадефуль заявил: «Возможно, это произойдет в какой-то момент. Мы, европейцы, объединены в так называемый формат Е3, то есть вместе с Британией и Францией мы в той или иной степени участвуем в переговорах между Россией и Украиной. Мы готовы играть более значимую роль в этом формате. И если в какой-то момент такой [телефонный] разговор окажется необходимым и целесообразным, если с российской стороны действительно будет готовность сесть за стол переговоров, то канцлер, конечно, может быть к этому готов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале Мерц подчеркивал, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.
Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.
А в марте Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.
«Мясной полк» Сырского понес тяжелые потери под Сумами
Украинский 425-й отдельный штурмовой полк потерял значительную часть личного состава в ходе боев на территории Краснопольского района.
Существенные потери несет 425-й «мясной полк» главкома ВСУ Александра Сырского в Краснопольском районе Сумской области, передает РИА «Новости». Информацию о тяжелом положении подразделения подтвердили в российских силовых структурах.
«На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» подтверждается информация об участии «мясного полка» Сырского в боевых действиях в Сумской области», – рассказал собеседник агентства.
По данным источника, украинские штурмовики пытаются сдержать продвижение группировки «Север» в районе населенного пункта Новодмитровка. Эти попытки остаются безуспешными и приводят к большим жертвам.
Еще до официальных заявлений об участии полка «Скала» в боях на этом участке, в социальных сетях стали массово публиковаться некрологи погибших военнослужащих. За последнее время их количество резко увеличилось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенный пункт Новодмитровка в Сумской области.
Бойцы группировки «Север» отразили контратаку штурмовиков 425-го полка ВСУ около села Таратутино.
Переброшенные в Краснопольский район украинские подразделения «Скала» понесли серьезные потери.
В Пермском крае дроны повредили корпус нейрохирургии
В Пермском крае корпус нейрохирургии местной больницы был поврежден во время атаки беспилотников, в момент инцидента проводились хирургические операции, сообщили власти региона.
Нейрохирургический корпус одной из больниц Пермского края был поврежден вследствие атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, «пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии».
Во время атаки в здании проходили две операции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, обе хирургические процедуры были успешно завершены, пациенты и медицинский персонал не пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Перми в результате атаки беспилотников были повреждены многоквартирный дом и административное здание. Один человек получил ранения.
Кроме того, прилет вражеского беспилотника был зафиксирован на одном из промышленных предприятий Пермского края. Оперативные службы прибыли на место происшествия, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Преподаватель университета погибла при атаке ВСУ на частный сектор Луганска
В Луганске в результате атаки дронов на частный сектор погибла 73-летняя преподаватель университета, ее дом получил серьезные повреждения, сообщили в ОНФ.
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на частный сектор в Луганске погибла 73-летняя Ольга Даник, преподаватель Луганского государственного университета имени Даля. Как уточнили ТАСС в Луганском региональном отделении Общероссийского народного фронта, дом, где проживала женщина, получил серьезные повреждения.
В ОНФ выразили соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув: «В результате атаки погибла 73-летняя Ольга Даник – преподаватель Далевского университета. Выражаем искренние соболезнования родным и близким».
Сразу после атаки представители Народного фронта прибыли на место трагедии и оказали помощь пострадавшим. Для временного восстановления теплового контура разрушенных домов была доставлена специальная пленка. В ближайшее время к ликвидации последствий подключатся волонтеры Молодежки Народного фронта, которые помогут жителям очистить территорию и разобраться с завалами.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на Луганск вечером 6 мая погибла женщина, а ее дом серьезно поврежден.
Ранее в селе Булгаковка Кременского муниципального округа ЛНР в результате атаки украинского дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Также три человека погибли в результате удара украинских беспилотников по жилым домам села Солонцы в ЛНР, еще двое получили ранения.
Несколько вражеских беспилотников сбиты в Пермском крае, на месте падения их обломков работают экстренные службы, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Как сообщил Махонин в Max, в четверг на одном из промышленных предприятий Пермского края зафиксирован прилет вражеского беспилотника. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Глава региона уточнил, что еще несколько беспилотников были своевременно сбиты. На местах падения их обломков продолжают работать экстренные службы, ведётся оценка ситуации и устранение последствий.
В Пермском крае сохраняется режим «Беспилотной опасности», функционирует оперативный штаб. Жителям рекомендуется при включении локальных систем оповещения немедленно отправляться в укрытия – это могут быть подвалы, цокольные этажи, подземные переходы, парковки или первые этажи подъездов.
Местные власти напомнили о строгом запрете на публикацию в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилётов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Дмитрий Махонин сообщил об эвакуации сотрудников с промышленной площадки Пермского края и об отсутствии пострадавших.
Ранее украинский дрон атаковал промышленный объект в Пермском муниципальном округе.
В марте дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края.
В Подмосковье мужчину приговорили к 15 годам за госизмену
В Подмосковье мужчина получил 15 лет колонии строгого режима за государственную измену после перехода на сторону противника, сообщили в пресс-службе областного суда.
Московский областной суд признал мужчину виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Московской области. Осужденным оказался Халилов И.Р., дело рассматривалось по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Также суд установил, что Халилов совершил государственную измену, перейдя на сторону противника. Подробности дела и обстоятельства перехода судом не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве молодого человека обвинили в госизмене после ареста за хулиганство. Ранее суд приступил к рассмотрению дела троих обвиняемых в попытке диверсии и госизмене, подозреваемых в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Легион Свобода России».
До этого подмосковного предпринимателя Ахатжона Зохидова признали виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия, назначив 13 лет колонии строгого режима.
Чемезов: Задача «Ростеха» – выполнение гособоронзаказа для приближения победы
В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что приоритетом предприятий корпорации остается выполнение гособоронзаказа для приближения победы.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, следует из сообщения на сайте Кремля.
Основной темой разговора стало выполнение гособоронзаказа и роль предприятий корпорации в достижении победы.
«Выполнение гособоронзаказа для приближения победы – основная задача предприятий Ростеха», – заявил во время встречи Чемезов.
Как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее Путин и Чемезов общались на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в январе этого года. В формате личной встречи до этого они обсуждали вопросы в июне 2025 года.
На прошлых встречах глава «Ростеха» докладывал президенту о ходе исполнения гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Также поднималась тема увеличения производства гражданской продукции, в том числе изделий медицинского назначения.
Ранее Сергей Чемезов заявил об отсутствии у госкорпорации цели заработать на спецоперации.
До этого Чемезов отчитался о полном обеспечении потребностей Вооруженных сил России.
Кремль спросили о мерах безопасности в Москве перед 9 Мая
Меры безопасности перед Днем Победы 9 мая принимаются с учетом сложной оперативной обстановки и террористических угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Меры безопасности в Москве перед празднованием Дня Победы 9 мая принимаются с учетом текущей оперативной обстановки и на фоне террористической угрозы со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что в преддверии крупных государственных праздников в России всегда усиливаются меры безопасности, и этот год не стал исключением.
Он подчеркнул, что дополнительные меры предпринимаются по линии соответствующих специальных служб. По его словам, ситуация требует повышенного внимания из-за сложной обстановки и угроз, исходящих от киевского режима.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.
МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России?
