  • Новость часаВ Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России
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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
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    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    19 июля 2025, 08:55 • Новости дня

    Стало известно о переброске разбитой в Судже бригады ВСУ в Сумскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, понёсшие потери в районе Суджи, были переброшены на сумское направление для дальнейших действий.

    Подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, ранее разгромленные в районе Суджи и выведенные на восстановление, были переброшены в Сумскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил: «Анализ публикаций украинских волонтеров подтвердил переброску в Сумскую область подразделений 17-й ОТМБр, которая находилась на восполнении потерь после разгрома в суджанском приграничье и последующих кровопролитных боев в Поповке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью

    Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые военные объекты на Украине, включая западные, рассматриваются как законная цель для российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Любые военные объекты на Украине, включая объекты западных стран, считаются для России законной целью, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что соответствующее отношение распространяется на все военные объекты, без исключения.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

    ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    МИД России пообещал считать «коалицию желающих» на Украине военной целью.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    19 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ из Львова сообщил о циничных высказываниях командира-наемника из Азербайджана в отношении украинских бойцов своей роты.

    Азербайджанский наемник, возглавлявший вторую роту 225-й бригады ВСУ, цинично заявлял о «утилизации» украинских солдат, передает РИА «Новости». Эту информацию рассказал украинский военнопленный Петр Климишевский, который ранее служил в той же бригаде.

    По словам Климишевского, наемник из Азербайджана часто повторял: «Это утилизация», когда речь шла о пополнении роты резервистами. Он отмечал, что людей в роту приводили в качестве резервов, но командир быстро отправлял их в бой, не заботясь о потерях.

    Военнопленный добавил, что этот наемник разговаривал на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий рассказал, что командование ВСУ начало привлекать к контрактной службе женщин-заключенных. Украинские силовики принуждают восемнадцатилетних граждан к подписанию контрактов. Командование ВСУ также осуществляет расстрелы отступающих заключенных.

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    19 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления

    Марочко: ВСУ вывели из Купянска офицеров и убрали пункты управления

    Tекст: Ирма Каплан

    Пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим про Купянск: по моей информации пункты управления же перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, эвакуация офицеров ВСУ, однако, не означает, что противник оставил город. Следуя тактике НАТО, офицеры ВСУ таким образом решили себя обезопасить, оставив на передовой рядовой состав, добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.



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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    18 июля 2025, 20:23 • Новости дня
    Колумбия решила запретить наемничество своих граждан

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Колумбии намерены на законодательном уровне ограничить возможность граждан вступать в вооруженные конфликты за пределами страны, подчеркнув обеспокоенность наемничеством.

    О планах по ужесточению закона сообщил замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо, передает РИА «Новости». Он отметил, что в конгрессе страны рассматривают законопроект, направленный на предотвращение случаев участия колумбийцев в зарубежных войнах, в том числе на Украине.

    По словам Харамильо, поводом стала тревога властей из-за сообщений о погибших или обманутых колумбийцах, которых заманили фальшивыми обещаниями в иностранные вооруженные конфликты.

    Харамильо заявил, что Колумбия считает недопустимым участие своих граждан в боевых действиях от имени иностранных армий. Он подчеркнул: «Мы убеждены, что лучший путь – это переход к более гражданскому и гуманному пониманию безопасности». Власти республики намерены регулировать вопрос наемничества, считая его одной из центральных проблем в обеспечении национальной безопасности.

    Российское Минобороны неоднократно сообщало о применении иностранных наемников киевским режимом и заявляло, что российские военные уничтожают их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали низкую координацию украинских военных и высокий уровень опасности. Представитель МИД России Мария Захарова указывала на прямое участие Запада в конфликте посредством отправки наемников. Министр Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют на Украину своих военных под видом наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали массовое перемещение колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ. А президент Колумбии назвал наемничество формой обкрадывания страны.

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    18 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю пять групповых ударов по военным целям на Украине
    ВС России нанесли за неделю пять групповых ударов по военным целям на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    С 12 по 18 июля ВС России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВП) Украины и объекты инфраструктуры военных аэродромов,

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам горючего и военно-технического имущества, территориальным центрам комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю средствами ПВО были сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 28 управляемых авиабомб и 1387 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 беспилотника, 619 ЗРК, 24 249 танков и других бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 8351 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    На этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.

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    18 июля 2025, 16:44 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Россией

    Силы ПВО сбили девять БПЛА над Калужской областью и три над Москвой

    Tекст: Евгения Караваева

    БПЛА были уничтожены силами ПВО в небе над Калужской, Московской, Брянской и Орловской областями в течение двух часов.

    В небе над Россией сбили 14 украинских дронов, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В период с 12.05 до 13.55 по московскому времени силы ПВО уничтожили девять дронов над Калужской областью, три – над Московским регионом.

    Еще по одному беспилотнику сбили над Брянской и Орловской областями. В ведомстве уточнили, что все аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российские средства ПВО за ночь уничтожили и подавили 73 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областей и Крыма. Российские подразделения за последнюю неделю освободили 10 населенных пунктов в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях.

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    18 июля 2025, 22:52 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике при атаке на Москву

    Собянин: ПВО пресекла очередную попытку атаки на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков вражеского беспилотника, атаку которого пресекли силы ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Об очередной попытке атаки вражеского беспилотника и ее пресечении силами ПВО Собянин сообщил в Telegram-канале.

    По словам мэра Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее средства ПВО сбили три летевших в сторону Москвы украинских беспилотника.

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о сбитом дроне при атаке на Москву.

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    18 июля 2025, 10:27 • Новости дня
    Российские военные уничтожили пункт ВСУ у Родинского с помощью ФАБ-1500

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России нанесли авиационный удар по временной дислокации ВСУ в районе Родинского в ДНР, применив авиабомбу ФАБ-1500, сообщило Минобороны России.

    Пункт временной дислокации одного из подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ обнаружили в ходе разведки у Родинского, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Командование решило нанести по этому объекту авиационный удар с применением бомбы ФАБ-1500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции.

    Пункт был уничтожен, это зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    19 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Боец «Лакоста» рассказал об использовании ВСУ химвеществ для сброса с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты ВСУ использовали дроны для сброса самодельных отравляющих веществ на подземные укрытия российских военных, рассказал боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста».

    По его словам, ВСУ произвели сброс с дрона Mavic на позицию российских военнослужащих. Сбросили предмет, похожий на бутылку с отравляющим газом.

    «Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать этот отравляющий газ», – рассказал «Лакоста» РИА «Новости».

    Боец уточнил, ВСУ, зачастую используют самодельные химвещества,  замаскированные под бытовые предметы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

    До этого глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    В свою очередь, микробиолог Игорь Никулин сказал газете «ВЗГЛЯД», что есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

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    18 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Военнопленный назвал плохие укрепления причиной быстрой сдачи позиций ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слабая организация оборонительных сооружений на границе Харьковской области позволила российским военным быстро брать позиции ВСУ и брать пленных без сопротивления.

    Плохо устроенные укрепления стали одной из причин быстрой сдачи позиций Вооружёнными силами Украины в приграничных районах Харьковской области, сообщает ТАСС.

    Военнопленный ВСУ Сергей Король рассказал, что укрепления возводились под неграмотным руководством командования, что позволило российским войскам с легкостью брать эти позиции. «Плохие укрепления, потому что сразу сдавались они, брались очень быстро. Во-первых, неправильно копали: просто вдоль посадки мы копали», – сообщил Король.

    По словам Короля, его мобилизовали в 2023 году, несмотря на проблемы со здоровьем, и обещали отправить в тыл, но в итоге он оказался на границе в Харьковской области. Он отметил, что командование не прислушивалось к солдатам и часто проявляло жестокость, включая избиения за невыполнение приказов.

    В начале июля 2025 года российские подразделения начали штурм позиций ВСУ возле села Меловое. Короля и ещё двух солдат отправили охранять беспилотники, однако вскоре их блиндаж был взят штурмом, и украинские военные сдались без сопротивления. Российские военные разрешили Королю записать видео для своей семьи.

    Военнопленный добавил, что не жалеет о своем решении сдаться, так как не понимает, за что гибнут украинские военные. Он отметил хорошее отношение к себе в плену и заявил: «Я не понимаю, зачем умирать, непонятно за что, лучше остаться в плену. Со мной обращаются хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового в Харьковской области. Российские войска освободили населенный пункт Меловое. Российский флаг водрузили над зданием в Меловом.

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    19 июля 2025, 08:37 • Новости дня
    ВСУ уничтожили своих мародеров с помощью FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области Украины пятеро военнослужащих ВСУ, занимавшихся мародерством, были уничтожены собственными FPV-дронами во время попытки бегства.

    Украинские операторы FPV-дронов уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ в гражданской одежде, когда те пытались скрыться из деревни в Сумской области, передает РИА «Новости». По словам военнослужащего подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Волк», мужчины были замечены бегущими от одного места к другому. Это были военнослужащие ВСУ, которые занимались мародерством и пьянством, после чего операторы дронов приняли решение их ликвидировать.

    В ходе штурма операторы БПЛА российских сил наблюдали, как FPV-дроны преследуют бегущих украинских военных. Собеседник агентства отметил: «Это были военнослужащие ВСУ, которые ходили там и мародерили, пьянствовали, и поэтому они (операторы FPV) решили от них избавиться, я бы назвал бы даже это «заградотряды FPV», который убивают своих же».

    Обстрел дронами-камикадзе продолжался в течение часа, в результате чего все пятеро были ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики для действий под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

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