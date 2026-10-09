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    9 октября 2026, 14:50 • Общество

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков
    @ Sgt. Richard Blumenstein

    Tекст: Борис Джерелиевский

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего?

    Американская компания General Dynamics Land Systems (GDLS), производитель танка Abrams, 7 октября заключила соглашение с разработчиком программного обеспечения Primordial Labs. Планируется внедрить в «Абрамсы» и боевые машины следующего поколения программу Anura, которая позволит управлять бронетехникой голосом.

    Смысл разработки – в сокращении экипажа. Экипажу достаточно назвать задачу и условия ее выполнения, а Anura исполнит команду самостоятельно, причем без обращения к облачным сервисам, то есть даже там, где связь подавлена. Перед нами – самый свежий пример того, как искусственный интеллект (ИИ) приходит в бронетехнику уже не только как помощник наводчика, но и как интерфейс управления всей машиной.

    Ранее, как сообщалось со ссылкой на показания замначальника штаба Армии США генерала Кристофера Ланива, новый основной боевой танк (ОБТ) M1E3 «Абрамс» получит беспилотную башню с ИИ для быстрого наведения на цели. Первые четыре прототипа ожидаются в декабре 2026 года.

    С конца 2010-х в США разрабатывается система управления огнем ATLAS на основе машинного обучения. По заявлению Армии США, она позволяет экипажу поразить три цели за время, которого обычно хватает на одну. Работают над этим и в Израиле: танк «Меркава» Mk 4 «Барак», по заявлению ЦАХАЛ, оснащается элементами ИИ для более точного поиска и поражения целей.

    Как известно, ведущей танковой державой в мире исторически является Россия – и в нашей стране давно и активно ведутся аналогичные разработки. Безэкипажный танк комплекса «Штурм», участвовавший в недавнем стратегическом командно-штабном учении «Центр-2026», разрабатывается давно: первые упоминания о нем относятся к 2018 году, а СВО дала работам новый импульс.

    Еще в 2020 году глава Ростеха Сергей Чемезов рассказывал о функциях ИИ в системе управления огнем танка Т-14 «Армата»: «Экипажу нет нужды прицеливаться – достаточно указать направление к цели, дальше автоматика все сделает сама: определит точное расстояние до цели и наведет на нее орудие. Для этого в машине используются элементы искусственного интеллекта», – говорил он. Полностью беспилотная версия «Арматы» существовала уже тогда. В апреле 2021 года Чемезов уточнил, что роботизированная «Армата» благодаря ИИ сама будет находить цели, но стрельбу санкционирует человек.

    «Армата» – все еще танк будущего, в серии его нет, однако активно выпускаются Т-80 и Т-90 различных модификаций, и вполне логично модернизировать их электронную начинку. В 2023 году начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов сообщал, что новые танки Т-90М «Прорыв» оснащены системами на основе ИИ, а восстановленные после боев танки возвращаются в строй с комплексами управления огнем на базе нейросети.

    Следующий шаг – модернизация Т-90М2. Западные СМИ писали о ней еще год назад: в октябре 2025 года Military Watch Magazine со ссылкой на документы аналитического проекта Frontelligence утверждало, что Уралвагонзавод в 2026 году планирует выпустить первые десять таких машин – с переработанным боевым отделением, более крупными экранами видеонаблюдения и улучшенным задним ходом. Об ИИ в этих публикациях речи нет, а российские источники подробностей не раскрывают.

    И вот несколько дней назад главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев подтвердил, что в России приступают к разработке семейства танков нового поколения – и их вооружение станет мощнее, в том числе за счет автоматизированных систем управления огнем с элементами ИИ. В современных ОБТ уже есть многоканальные прицельные комплексы с тепловизорами, лазерными дальномерами, баллистическими вычислителями и автоматами сопровождения цели, а датчики и камеры по корпусу и башне дают круговой обзор. Но усталость, стресс и неопытность оператора способны свести на нет преимущества электроники. Этого можно избежать, доверив поиск цели и наведение нейросетям.

    Здесь важно различать два понятия. Автоматика действует по заранее заданным правилам: автомат сопровождения цели, автомат заряжания, баллистический вычислитель, комплекс активной защиты. ИИ в узком смысле – нейросети и другие методы машинного обучения: они учатся на больших массивах данных и сами выявляют закономерности, например отличают на изображении танк от трактора. Граница нередко размыта, и «ИИ» в заявлениях разработчиков часто называют и то, и другое.

    Как нейросеть способна увеличить боевую эффективность танка?

    «Электронный мозг», в который загружены тысячи сигнатур целей, способен выявлять угрозы быстрее и эффективнее человека – причем не только по данным собственных датчиков: ИИ может непрерывно получать разведданные и целеуказания от других танков, дронов, авиации, пехотных наблюдателей, то есть от всех подразделений, объединенных в автоматизированную систему управления войсками (АСУВ). Это позволяет вести огонь и по невидимому противнику, в том числе находящемуся в укрытиях.

    Мгновенно обрабатывая сведения, ИИ может сопоставлять их с шаблонами, ранжировать цели по опасности, выдавать оператору перечень с очередью на уничтожение, подбирать боеприпас, учитывать дистанцию, ветер и температуру, делать баллистические расчеты и наводить орудие. Командир видит на дисплее увеличенное изображение объекта и нажатием на сенсор дает команду на выстрел. В общем виде принцип выглядит так.

    Для ИИ в танке есть и другие важные задачи. В УВЗ сообщали, что перспективные машины получат штатные РЛС для обнаружения целей при плохой видимости. Такую РЛС можно использовать и против угроз самому танку, например FPV-дронов: бортовой компьютер сможет управлять комплексом активной защиты или зенитным модулем, сбивающим беспилотники из пулемета или картечью из автоматического гранатомета, когда применять контрбоеприпасы нецелесообразно.

    За рубежом идут похожим путем. Немецкий «Леопард 2A8» оснащается комплексом активной защиты Trophy, такой же предусмотрен на британском «Челленджере 3», а Rheinmetall заявляет, что защита «Пантеры KF51» способна перехватывать дроны и боеприпасы, атакующие сверху. KNDS 24 сентября объявила о разработке дрона-перехватчика, который поражает цель полностью автономно. В Китае на башне новейшего танка Type 100, по данным China Daily, установлена система активной защиты с радаром, который ведет круговое обнаружение угроз и наводит на них мини-ракету. Но это пока не ИИ в узком смысле, а автоматика.

    Государственные СМИ Китая после парада называли Type 100 танком с «высокой степенью интеллектуальности», но технических подробностей и самого понятия ИИ в этих материалах нет. Подтверждены необитаемая башня, активная защита, датчики и камеры по периметру, а у машины поддержки Type 100 – оператор беспилотных разведывательных машин и дронов, о чем сообщал CCTV.

    Однако чем сильнее танк завязан на единую сеть, тем важнее его способность действовать без нее, поэтому в американской Anura все вычисления идут на борту. Китайский эксперт в Global Times называет Type 100 «узлом боевой сети», взаимодействующим с РСЗО и дронами, а в российских описаниях работа ИИ тоже построена на данных АСУВ.

    И главный вопрос: кто решает, стрелять ли? Пока человек: Чемезов говорит, что стрельбу санкционирует человек, а Rheinmetall – о «поддержке» экипажа, а не о его замене. Автоматика может также запускать алгоритм борьбы за живучесть поврежденной машины, а ИИ – облегчать управление танком механику-водителю.

    В итоге, судя по открытым данным, в мировом танкостроении внедряется и частично уже эксплуатируется разнообразная танковая электроника и автоматика: комплексы активной защиты, автоматы заряжания, необитаемые башни. Об ИИ в узком смысле – машинном обучении, помогающем распознавать цели и принимать решения, – чаще говорят как о перспективе. Не исключено, что о перспективе самой ближайшей. Вероятно, именно это и имел в виду Уралвагонзавод в выпущенном в пятницу заявлении о том, что прямо сейчас ведется внедрение новейших технологий на серийную бронетехнику и ведется разработка танков и боевых машин нового поколения.

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