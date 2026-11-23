Tекст: Валерия Городецкая

В многоквартирном здании, которое расположено на Открытом шоссе на востоке столицы, произошла детонация кислородного баллона. В настоящий момент представители оперативных ведомств города продолжают уточнять информацию о возможных пострадавших в результате происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Прибывшие на место происшествия специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, устанавливается точный объем взорвавшегося в помещении кислородного баллона.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получил хозяин квартиры. Как сообщает Shot, пострадавшего мужчину оперативно госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оставленный возле электрической плиты туристический газовый баллон сдетонировал в пустой квартире в Одинцово.

В марте двое работников получили травмы при взрыве газового баллона на строительной площадке на улице Борисовские пруды.

В феврале два человека пострадали в результате взрыва газового баллона для натяжных потолков в жилом доме на юго-западе Москвы.