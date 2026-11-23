Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Berliner Zeitung, Каллас становится обузой для ЕС и сталкивается с изоляцией как на международной арене, так и в Брюсселе. Обозреватель издания отмечает, что политические и дипломатические промахи сделали Каллас мишенью для критики и насмешек, передает ТАСС.

В статье подчеркивается, что Каллас, обязанная выстраивать контакты с Москвой, рискует остаться в стороне от ключевых переговоров. Коллеги по ЕС начинают считать ее назначение ошибкой и пытаются ограничить ее влияние на Европейскую внешнеполитическую службу. Германия выступает за подчинение этой структуры главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Недоумение в ЕС вызывает бескомпромиссная позиция Каллас по России и спорные заявления по Китаю. Автор статьи напоминает, что Каллас должна представлять интересы 27 стран блока, а не только Эстонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов посоветовал Каллас тщательнее готовиться к выступлениям.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о русофобской позиции главы евродипломатии.

В среду страны Евросоюза решили направить на переговоры по Украине совместную делегацию вместо Каллас.