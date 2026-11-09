Yle: Финляндия решила ужесточить выдачу виз из-за российских спортсменов

Tекст: Вера Басилая

Правительство Финляндии намерено пресечь выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, новые ограничения утвердят 12 ноября, передает ТАСС.

Изменения не коснутся тех, у кого уже есть действующие въездные документы. Визы не будут аннулированы задним числом, в том числе это правило распространяется на российских игроков Национальной хоккейной лиги.

В конце ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В марте следующего года Тампере примет чемпионат мира по фигурному катанию, а в 2027 году Финляндия станет одной из стран-хозяек чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Петтери Орпо заявил о подготовке властями Финляндии дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

В начале месяца глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.