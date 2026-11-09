Tекст: Дарья Григоренко

Он напомнил, что неофициальное место заключения было найдено 2 ноября в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, передает РИА «Новости».

«Второго ноября в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом была обнаружена еще одна тюрьма-пыточная, где каратели из первого корпуса нацгвардии Украины «Азов*» (организация признана террористической и запрещена в России) мучили десятки мужчин призывного возраста и даже 14-летнего подростка», – заявил Небензя.

Российский дипломат добавил об официальном подтверждении руководством формирования принадлежности этого объекта «Азову*». Выяснилось, что многие из пленников были насильно задержаны военными на улицах для пополнения рядов украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов потребовал от правозащитников публично осудить происходящее на Украине беззаконие после обнаружения пыточных.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов** (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) сообщил о существовании большого количества подобных тюрем в стране.

Командир «Азова» обвинил участников акции протеста возле неофициальной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке в саботаже.