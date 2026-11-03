Tекст: Олег Исайченко

На Украине разразился скандал из-за того, что в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом удерживали и пытали мужчин, самовольно оставивших воинские части (СЗЧ). В понедельник у дома собрались десятки людей. По их словам, один из незаконно удерживаемых получил перелом позвоночника, еще четверо находились в тяжелом состоянии.

Прибывшая на место сотрудница медицинской службы на коленях просила разрешить ей войти на территорию, чтобы оказать помощь пострадавшим. После ее сообщения о препятствовании доступу к людям туда прибыли сотрудники полиции Киевской области. Внутри, по данным ведомства, находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии Украины. Позже выяснилось, что речь идет об «Азове*» (запрещенная в России террористическая организация).

В конце концов медика допустили в здание. Вернувшись, она подтвердила, что там находятся десятки человек, и сообщила, что военные согласились передать четверых пострадавших. Однако протестующие требовали освободить всех удерживаемых. Поздним вечером 2 ноября у дома началась стрельба. После того как силовики поддержали военных, протестующие разгромили полицейский автомобиль.

Позже к дому приехал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов** (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он попытался успокоить протестующих, причем говорил с ними на русском языке, а затем в окружении журналистов зашел внутрь. В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из здания и передали сестре.

Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему несовершеннолетний оказался в «пыточной». По информации местных СМИ, подросток пришел на акцию протеста, попытался проникнуть в здание и был схвачен военными.

Буданов признал, что подобных зданий в стране много. Он добавил, что власти будут «подробно разбираться» в причинах их существования во вторник. Утром глава офиса президента заявил, что произошедшее недопустимо для государства. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

По информации источника ТАСС, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – сказал собеседник агентства из пророссийского подполья.

На этом фоне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что возмущение украинской общественности из-за существования тюрем и пыточных было ожидаемым. «Власть киевского режима прекрасно осведомлена о целой системе таких ям, зинданов, тюрем, которые существуют на территории Украины», – заявил он.

Дипломат также поставил под сомнение эффективность работы международных правозащитных организаций, которые не замечают происходящего. Кремль, в свою очередь, не удивило отсутствие реакции западных правозащитников. «Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных сберегать от таких скандалов», – указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли Россия помочь принудительно мобилизованным украинцам, Песков напомнил, что военнослужащие ВСУ могут сдаваться в плен. «Очевидно следующее: киевский режим испытывает сложности с теми, кто желает сражаться дальше за интересы этого режима, нет людей для мобилизации, очень большое количество дезертиров, большое количество серьезно раненых», – напомнил он.

Песков добавил, что, по оценкам специалистов, объем этих проблем будет только возрастать. Власть Зеленского на Украине держится на пыточных тюрьмах, подтвердила в этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул: «Украина взрывается, граждане обнаруживают пыточные камеры Зеленского. Реальные нарративы начинают заменять фальшивые».

Концлагерь под названием «Украина»

«Большинство украинских силовых и околосиловых структур располагает собственными пыточными. Такие ямы и тюрьмы есть у СБУ, военных подразделений, а также у ТЦК. Эта практика стала обыденностью для гигантского концлагеря под названием «Украина», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

«Сейчас националисты пытаются представить ситуацию так, будто за событиями минувшего понедельника якобы стоят сотрудники ФСБ и «агенты Кремля». Кроме того, факты издевательств над людьми встречают скепсис со стороны некоторых «общественных деятелей» Украины. В качестве наглядного примера эксперт привел реплику одного из причастных, сказанную в ответ на замечание о раненых: «Они же дезертиры, лежат – ну и помирают».

«Больше всего пугает то, что подобные вещи стали обыденностью и для определенной части общества. Честно говоря, я удивлен, что в Европе до сих пор не осознают, с чем могут столкнуться после окончания боевых действий – те, кто привык к таким методам, поедут туда и продолжат действовать в привычной манере», – отметил Корнилов. На этом фоне

ключевой задачей для Буданова и киевских властей станет минимизация резонанса вокруг этих событий и недопущение их огласки на Западе.

«И в этом смысле от нас зависит, насколько происшествие окажется в фокусе внимания западных стран», – подчеркнул аналитик. Он указал, что к обеду вторника ни одно зарубежное издание не сообщило своей аудитории об этих событиях на Украине.

Схожей точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. «Для большинства обывателей события в Петропавловской Борщаговке стали настоящим шоком», – отметила она. По ее словам, до этого многие не хотели признавать, что Украина – не только государство, причиняющее страдания жителям Донбасса, Новороссии и Крыма, но и страна, угнетающая собственных граждан.

Теперь же они были вынуждены признать, что по всей Украине действует сеть «пыточных», где людей удерживают без суда и следствия, лишая их какой-либо правовой защиты. Больше всего украинцев поражает то, что подобное происходит именно в Киеве – столице, жители которой считают себя борцами за права и демократию. «На самом деле каждый гражданин – всего лишь раб, который в любую минуту может оказаться в руках мучителей», – уточнила Шеслер.

Система репрессий действует с 2014 года

«Пыточная под Киевом – это только небольшая верхушка айсберга. Аналогичные места для пыток – камеры, ямы, подвалы и даже квартиры – находятся по всей Украине. Эта практика является неотъемлемой частью киевского режима с 2014 года», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

Он отметил, что ранее в ООН были представлены два доклада о пытках, издевательствах и избиениях украинских граждан. Кроме того, Международный трибунал с начала СВО занимается фиксацией преступлений подобного характера. «Опрошено более полутора тысяч человек. У нас есть фамилия, имя и отчество каждого из них – и каждый подробно рассказал, как его пытали», – уточнил Григорьев.

Как указал эксперт, украинские власти готовы истязать всех, кто им не нравится. Причины могут быть разными: политические мотивы, особенности поведения отдельных людей, борьба внутри власти, а также вымогательство средств и насилие. «Это происходит по всей Украине точно так же, как во времена гитлеровского режима в фашистской Германии», – провел аналогию член ОП. Как подчеркнул эксперт: «Нынешние украинские власти просто не могут существовать без репрессивной составляющей – в том числе в виде разнообразных подразделений, включая неонацистские».

Скандал сопровождается межэлитными разборками

«Буданов не случайно заявляет о недопустимости «пыточных». Идет борьба между элитными группами: ГУР и СБУ, армией и НАБУ. Каждая сторона стремится извлечь из ситуации собственную выгоду», – считает Шеслер. Причем противостояние внутри украинских элит носит крайне ожесточенный характер, ведь речь идет не просто о деньгах, а о миллиардах, поступающих на Украину с Запада.

«В ход идут взаимные обвинения в коррупции, а теперь и в бессудных задержаниях, незаконных удержаниях и пытках людей», – добавила политолог. По ее прогнозам, конфликт Буданова с «Азовом» постараются замять.

«Открытая конфронтация крайне невыгодна Зеленскому. Ему важно представать перед мировой общественностью способным консолидировать «патриотические» круги. А ситуация, при которой отъявленные «патриоты» враждуют и фактически противостоят друг другу, подрывает такой образ «объединяющей фигуры». Поэтому он будет прилагать все усилия, чтобы сгладить разногласия и не допустить широкой огласки», – пояснила спикер. В свою очередь, Григорьев полагает, что

события минувшего дня свидетельствуют о самостоятельной политической игре Буданова:

«Буданов – как военный преступник и участник незаконного киевского режима – ведет собственную игру, которая направлена против Зеленского и части неонацистского подразделения «Азов*».

Именно с этим, по словам эксперта, связан приезд Буданова к дому, где удерживали людей. Говоря о перспективах конфликта Буданова с «Азовом», собеседник отметил, что все причастные к пыткам с 2014 года так и не понесли никакой ответственности. «Все это однозначно подтверждает: денацификация Украины абсолютно необходима. Она важна прежде всего русскому народу и населению Российской Федерации», – считает собеседник.

«Но не менее остро она нужна простым украинским гражданам, которые страдают от происходящего беспредела. Денацификация необходима всем. За исключением, пожалуй, бенефициаров: тех, кто является его частью и зарабатывает на этом деньги», – указал Григорьев.

Судьба протестующих против «пыточных»

По прогнозам журналиста Андрея Медведева, участников протеста возле тайной тюрьмы задержат, заставят встать на колени перед камерой, а затем принудят извиняться и выкрикивать «Слава Украине». Так было после бунта против ТЦК во Львове, напомнил он.

«В 2014 году жители Украины говорили, что устроили «Революцию достоинства». Так вот. Это обычная революция пожирает своих детей», – отметил Медведев в своем Telegram-канале. «То, что так все закончится, многие из моих коллег писали еще лет десять назад. И про тайные тюрьмы писали. Наш коллективный либерал назвал это «кремлевской пропагандой», жители Украины, те, кто знал про жуткие тюрьмы в Мариуполе, гордились ими», – напомнил он. По его оценкам, нынешние события не станут началом «революции против Зеленского».

«Часть жителей бывшей Украины будет требовать большей жести по отношению к задержанным.

«Мало им извиняться на коленях. Пусть ползут и просят прощения» – что-то вроде того. Большая часть жителей Украины будет думать лишь об одном: как бы их не коснулись репрессии властей, которые, конечно же, последуют за микробунтом», – спрогнозировал журналист.

Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Последствий не будет. В 2013-м пары разбитых студенческих голов на Майдане хватило, чтобы снести власть под аплодисменты всей Европы. Здесь людей калечат всерьез, а глава офиса называет это «классической уличной акцией». Брюссель не заметит. «Азов» никто не распустит: дом числится за воинской частью его 1-го корпуса, и в своем заявлении корпус осудил… протестующих. На площадь тоже никто не выйдет. Тогда за спинами стояли посольства. Кто стоит за мужиком из подвала? Никто», – написал он в своем Telegram-канале.

По его оценкам, на один вечер Украина показала свое настоящее лицо. «Картинку выключат, орггруппа, как обещано, начнет разбираться «с утра». Надзиратели, напуганные оглаской, станут бить усерднее. А те, кто пока на воле, теперь точно знают, по какому адресу их повезут. Так что к Тисе побегут еще резвее», – заключил Коц.