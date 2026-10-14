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    14 октября 2026, 20:55 • В мире

    Украина стала еще ближе к вымиранию

    Украина стала еще ближе к вымиранию
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Население Украины сократилось за год еще на 800 тыс. человек. Страна теряет людей из-за низкой рождаемости, эмиграции и последствий военного конфликта. Если с начала 1990-х убыль населения была постепенной, то в последние годы она приобрела катастрофический характер. Эксперты связывают это с курсом Киева, превратившего страну и ее жителей в ресурс для антироссийских целей Запада. По их мнению, остановить деградацию Украины невозможно без нормализации отношений с Россией.

    Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник на этой неделе подтвердил, что за 2025 год численность населения страны сократилась примерно на 800 тыс. человек. По его словам, это результат двух процессов: естественной убыли населения, при которой смертность превышает рождаемость в 3,5 раза, и продолжающейся эмиграции граждан за рубеж.

    Сокращение населения началось практически сразу после обретения Украиной независимости в 1991 году. Однако на протяжении первых десятилетий этот процесс шел постепенно. Резкое ускорение произошло после 2014 года, а решение спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией с 2022 года усугубило демографическую ситуацию.

    Осенью 2024 года ООН опубликовала доклад, согласно которому после 2022 года население Украины сократилось на 8 млн человек. Если же рассматривать динамику с 2014 года, совокупные потери достигают примерно 10 млн человек. Среди главных причин ООН выделила массовый отток беженцев – около 6,7 млн украинцев находятся за рубежом – и падение рождаемости до одного ребенка на женщину: это один из самых низких показателей в Европе.

    Масштаб проблемы отражается и в международных демографических оценках. В отчетах за 2024–2025 годы аналитики ЦРУ относили Украину к странам с наиболее высокой смертностью и наиболее низкой рождаемостью в мире. По американским данным, средняя продолжительность жизни мужчин на Украине снизилась до 57,3 года, женщин – до 70,9 года. Среди факторов, влияющих на эти показатели, – военные действия и колоссальный стресс.

    Оценки численности оставшегося населения существенно различаются в зависимости от методики и учитываемой территории. По данным украинского Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, население страны к 2026 году сократилось примерно до 34–35 миллионов.

    На территориях, фактически контролируемых режимом Зеленского, по разным оценкам, остается от 22 до 29 млн человек.

    Европейский центр экономической стратегии в недавних публикациях оценивал численность населения на подконтрольной правительству территории примерно в 28 млн человек, хотя и эта оценка может быть завышенной. Для сравнения: в 1991 году население Украины составляло 52,1 млн человек.

    Долгосрочные прогнозы также не дают оснований рассчитывать на быстрое восстановление численности. Даже при оптимистичном сценарии к 2033 году население страны не превысит 35 млн человек, а к 2051 году может сократиться до 25 млн человек. Офиса миграционной политики Украины предупредил, что к концу нынешнего столетия численность населения рискует упасть до 15 млн человек, если демографический кризис не удастся взять под контроль.

    На фоне такой убыли особенно остро встает вопрос о том, кто будет работать в украинской экономике. Однако вместо того чтобы рассматривать демографическую ситуацию как аргумент в пользу пересмотра затяжного конфликта и восстановления нормальной жизни, украинские власти меняют правила, расширяющие возможности работодателей использовать труд тех, кто раньше пользовался дополнительными гарантиями.

    Накануне Верховная рада приняла спорные поправки в трудовое законодательство. Они вступят в силу через полгода после отмены военного положения. Как отмечает издание «Страна», документ затрагивает гарантии работников вредных производств, беременных женщин и матерей маленьких детей: в частности, речь идет о возможности привлекать их к ночным сменам и отмене права на перевод на более легкую работу.

    Изменения затрагивают и сотрудников предприятий с опасными условиями труда. Они могут лишиться права на льготные пенсии, повышенную оплату, сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпуска. Кроме того, сообщается об отмене гарантии бесплатного лечения при производственной травме.

    Но пересмотр трудовых гарантий женщин – не единственный признак того, насколько остро Украина нуждается в рабочей силе. В Верховной раде зарегистрирован законопроект № 16114, предусматривающий увеличение максимальной продолжительности рабочей недели для подростков. Для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет ее предлагается повысить до 38 часов. Для учащихся от 14 до 15 лет во время каникул максимальная занятость может вырасти с 24 до 26 часов в неделю; аналогичный предел предусмотрен для подростков от 15 до 16 лет. Законопроект также предлагает отказаться от безусловного запрета на привлечение несовершеннолетних к работе в выходные дни.

    Эксперты сходятся во мнении, что демографическая катастрофа на Украине стала закономерным результатом курса властей, готового вести войну «до последнего украинца».

    «С 1991 года население Украины сократилось с 52 млн до примерно 20 млн человек.

    И это очень похоже на уничтожение украинцев как общности, причем руками местных властей. Воспроизводство населения теперь возможно лишь путем его замещения.

    За счет завоза работников из других стран», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Говорить о демографическом кризисе на Украине уже поздно. Это не просто спад, а закономерный результат превращения страны в территорию под внешним управлением. После госпереворота были уничтожены конкурировавшие с Западом экономикоемкие производства: авиация, ракетостроение, машиностроение, судостроение. Затем добили обычную промышленность, оставив лишь то, что можно использовать для ВПК. Теперь взялись за сельское хозяйство, скупив земли», – добавляет политолог Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

    По мнению Дудчака, тем, кто стоит за властями в Киеве, прежняя численность населения не нужна. «Деиндустриализация ведет к депопуляции, а территория превращается в площадку для производства ГМО-продукции, которую по законам Европы там выращивать нельзя, а для бедных стран – можно. Это уже не кризис, а констатация: Владимир Зеленский проводит умышленный геноцид, и будущего у этой территории в нынешнем виде нет», – полагает Дудчак.

    «Конечно, люди уезжали. Сначала – те, кто жил ближе к фронту. Кроме того, с 2014 года около 15 млн граждан Украины так или иначе оказались в России. Уехало бы еще больше людей, но не у всех есть такая возможность. Кто-то боится, кто-то надеется на изменения. Но они возможны только со сменой режима в Киеве», – полагает Скачко.

    По его мнению, изменения трудового законодательства, позволяющие привлекать беременных женщин и матерей маленьких детей к ночным сменам, а также расширять занятость несовершеннолетних, свидетельствуют о равнодушии украинских властей к народосбережению.

    «Государство, теряющее людей, пытается компенсировать их нехватку за счет оставшихся граждан, не предлагая перспектив выхода из сложившейся ситуации. Это лишний раз подтверждает: на Украине нет украинской власти.

    Там оккупационный режим, который выполняет задачи не в интересах украинцев, а в интересах колониальной администрации, управляющей страной. Военная, социальная и экономическая политика подчинены этим интересам.

    Страна давно лишена суверенитета и превратилась в инструмент в чужих руках», – рассуждает эксперт.

    Дудчак также связывает обсуждение трудового законодательства с циничным отношением к людям как к расходному материалу. «Человеческие ресурсы приравнены к полезным ископаемым: должны стоить минимум и приносить максимум прибыли. МВФ настаивает на законах, которые ухудшают жизнь, но позволяют выдавливать соки. Средний класс рассыпался, бедные стали нищими, 1% богатых сверхбогатеет, продавая родину», – считает эксперт.

    Скачко подчеркивает, что выйти из этого тупика без кардинального изменения политического курса невозможно. «Поэтому начинать надо со смены власти, что откроет путь к нормализации отношений с Россией. Другого пути нет», – указал он. В свою очередь Дудчак полагает, что Украина столкнулась не просто с демографическим спадом, а с кризисом воспроизводства самого общества. «И в целом у этой территории вне нормальных отношений с Россией нет будущего – это даже не колония, а набор ресурсов, в том числе людских», – резюмировал собеседник.

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