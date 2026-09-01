Эксперт Воскобойник: Население Украины может сократиться до 15 млн человек

Tекст: Денис Тельманов

Численность населения Украины к концу нынешнего столетия рискует упасть до 15 млн человек, отметил Воскобойник, передает ТАСС. Подобный сценарий возможен в случае, если демографический кризис не удастся взять под контроль.

«Если депопуляцию не удастся стабилизировать, страну ждет постепенное угасание: доля пожилых людей будет расти, количество детей будет уменьшаться, а до конца этого столетия на Украине может остаться только около 15 млн человек», – сказал он в интервью телеканалу «ВИТА ТВ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Сергей Сущий предрек Украине 25 лет устойчивой депопуляции.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил сокращение количества жителей на подконтрольных Киеву территориях более чем в два раза с 1991 года.

Украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил о сокращении численности населения страны до 22-25 млн человек.