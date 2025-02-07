Экс-депутат Рады Мосийчук: На Украине действовал бизнес черной трансплантологии для продажи органов за границу

Tекст: Дарья Григоренко

Мосийчук сообщил в своем YouTube-канале о существовании на Украине бизнеса черной трансплантологии. По его словам, большинство незаконно изъятых органов продавались за границу, тогда как лишь малая часть оставалась в стране, передает ТАСС.

В своем видеообращении Мосийчук высказал недоумение по поводу нового закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским, который запрещает изъятие органов для трансплантации у погибших военных. «Я, конечно, дико извиняюсь, а до сегодняшнего дня, что было все это время?» – сказал он, намекая на существование нелегальных операций с анатомическими материалами.

Мосийчук пояснил, что органы изымались у различных лиц без их согласия, включая детей-сирот и недееспособных граждан. Он добавил, что лишь 1-2% органов оставались в Украине, тогда как остальные продавались иностранцам. Новый закон также запрещает изымать органы у детей, лишенных родительской опеки, и лиц, чья личность не установлена, а также у членов сил обороны и безопасности, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев при поддержке Запада развернул на Украине схему черной трансплантологии, изъятые на поле боя органы продавали через интернет. По ее словам, «под эгидой Министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские биолаборатории».

В январе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион черных трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.