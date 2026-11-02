Лантратова: Потерявшие жилье в Алешках получат компенсации

Tекст: Ольга Иванова

«Люди имеют право на выплаты в случае потери жилья. Понятно, что будет проведена соответствующая экспертиза, и если мы подтверждаем, что жилье разрушено, то, соответственно, выплаты тоже будут обеспечены», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

Она отметила, что в первую очередь важно дать людям возможность восстановиться. В пунктах временного размещения предоставляются документы, медицинская и психологическая помощь, связь, а также организуется образовательный процесс для детей и помощь в трудоустройстве.

Кроме того, омбудсмен рассказала, что некоторые жители отказались покидать свои дома в Алешках из-за больных или пожилых родственников, которые не могут или не хотят переезжать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Яна Лантратова поблагодарила президента России Владимира Путина и его команду за организацию гуманитарной миссии.

В субботу аппарат уполномоченного по правам человека взял на сопровождение покинувших город жителей для оказания необходимой помощи.

В пятницу Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.