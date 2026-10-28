  • Новость часаПутин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
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    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня

    ЕК не исключила поставки газа из России в ЕС после урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что энергетические санкции будут действовать до завершения конфликта на Украине, однако не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа.

    В Брюсселе напомнили о словах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о сохранении ограничений до окончания боевых действий, передает РИА «Новости». «Председатель очень ясно сказала, что энергетические санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит это», – подчеркнула Пиньо.

    При этом в Еврокомиссии не стали исключать и возобновление проекта «Северных потоков». По словам Пиньо, решение о судьбе газопровода не входит в компетенцию Европейского союза.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы обсуждать поставки топлива в Европу при наличии свободных объемов и заинтересованных покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы возобновить экспорт европейским потребителям.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки топлива из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    28 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    Хакеры заявили о причастности полковника ГУР Украины к убийству 26 пленных

    Полковник ГУР Торкотюк оказался причастен к убийству 26 российских пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир специального подразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковник Виктор Торкотюк причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных, сообщила хакерская группа «КиберБеркут».

    Торкотюк создал спецподразделение «Артан» в 2022 году, передает РИА «Новости». По информации хакеров, в августе-сентябре 2024 года он приказал расстрелять пленных российских военнослужащих в лесу около населенного пункта Липки Харьковской области.

    Кроме того, по его приказу с июля по октябрь 2026 года операторы дронов атаковали на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, включая гражданские.

    Также Торкотюк руководил десантной операцией в Крыму в районе Оленевки и Маяка в 2023 году, перед которой приказал подчиненным «стрелять во все, что движется». В 2022 году он попытался форсировать Днепр для захвата плацдарма в Энергодаре, приказав обстреливать гражданскую инфраструктуру из гранатометов и пулеметов.

    Российские военные пресекли попытку высадки десанта у мыса Тарханкут в ночь на 4 октября 2023 года. В 2022 году также были сорваны попытки высадки украинских войск в районе Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир группы спецназа группировки войск «Центр» взял в плен старшего группы Вооруженных сил Украины.

    Ранее пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун предложил украинской армии уйти из Донбасса.

    Кроме того, пленный солдат 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров рассказал о сдаче украинских военных в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за своего недовольства телефонными переговорами европейских политиков с президентом России.

    Обозреватели норвежского издания призвали главу датского кабинета министров не вмешиваться в тонкие политические процессы, пишет Aftenposten. Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в жесткой публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Ранее политик выражала открытое возмущение тем фактом, что ряд европейских лидеров продолжает поддерживать связь с Кремлем. Датский премьер заявляла, что подобные телефонные переговоры серьезно подрывают общеевропейское единство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с Владимиром Путиным украинский конфликт. Подготовка этой телефонной беседы велась при непосредственном участии представителей США и Украины. По итогам разговора лидеры трех стран договорились о возможности проведения новых переговоров.

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    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

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    28 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника

    Политолог Ткаченко: России выгодны конфликты в стане спонсоров Украины

    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осознание будущего поражения Киева и Брюсселя в конфликте с Россией заставляет Европу искать пути выхода из ситуации. Лидеры стран ЕС пытаются переложить на коллег ответственность за провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе раскритиковали Хельсинки и Осло за диалог с Москвой.

    «Европейские лидеры постепенно утверждаются в понимании того, что конфликт с Россией проигран. Более того, они начинают осознавать, что побежденной стороной является не только Украина, но и вся Европа», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер указал: ситуация заставляет политиков, находившихся в авангарде помощи Украине, стремиться переложить на других ответственность за будущее поражение. «Власти ряда стран Европы пытаются сделать так, чтобы проигравшим считали любое другое государство, но не их. Происходящее вносит сумятицу в так называемый европейский стан, который они сами еще недавно пытались представить монолитом», – продолжил аналитик.

    Собеседник спрогнозировал, что большинство европейских лидеров, истеблишмента и общественности единогласно назовут виновными в провале руководство Евросоюза, а также персонально председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

    «При этом в Европе есть и другие кандидаты на роль виноватого. Прежде всего – Германия. Что касается Финляндии, то до 2022 года она не очень охотно шла на обострения с Россией. Теперь Хельсинки боится подведения итогов конфликта, что заставляет финского лидера Александра Стубба идти на диалог с Москвой», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил спикер, у Европы заканчиваются средства на содержание Украины, что также вынуждает лидеров стран ЕС следовать по пути сворачивания конфликта. «Экономическая ситуация и политический раскол в Европе, внутренние конфликты в стане спонсоров ВСУ выгодны России – они ослабляют противника», – подчеркнул Ткаченко.

    Аналитик также пока скептически оценивает попытки европейских политиков прийти к единому мнению относительно переговорного процесса по Украине. «Главный вопрос состоит в том, кто будет формировать консолидированную позицию. Если полномочия будут делегированы Еврокомиссии, то это приведет Европу в очередной тупик. Небольшие шансы на успех могут появиться, если процесс будет инициирован со стороны отдельных акторов, например – Средиземноморских стран», – пояснил собеседник.

    По его словам, лакмусовой бумажкой изменения европейской позиции по диалогу с Россией станет запуск дискурса в Европе о снятии санкций и размораживании активов. «Москва вряд ли начнет полноценное общение с Брюсселем по содержанию двусторонних отношений на фоне действующих рестрикций», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвали раскол среди лидеров европейских стран. Политики подверглись критике за действия без общего консенсуса.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, который, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения главы Белого дома Дональда Трампа, отмечается в статье.

    Премьер Дании Метте Фредериксен также подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за недовольства общением европейских политиков с Путиным. Обозреватели Aftenposten указали, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Накануне Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя. При этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Тема отношений с Европой была затронута и в ходе выступления Путина на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября, сообщает Кремль. «У нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами», – отметил тогда российский лидер.

    «Некоторые политики говорят: нет, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами, нужно всем вместе; нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Это диктат больше, чем во времена Советского Союза, я уже об этом говорил. Но там хоть было единое государство, и союзные республики были частью единого, на самом деле строго централизованного государства. В Евросоюзе вроде такого нет в теории, а на практике есть. Кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», – добавил он.

    Также Путин прокомментировал предложение модератора дискуссии внести раскол в мнимое единство европейских стран: «Да не надо, они сами развалятся», – пояснил президент.

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Стере описал разговор с Путиным как спокойный и без споров

    Премьер Норвегии Стере: Разговор со Стуббом и Путиным прошел без споров

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидером Финляндии Александром Стуббом прошел спокойно, стороны лишь изложили свои позиции.

    «Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», – сказал Стере в эфире телерадиокомпании NRK.

    По его словам, общение велось с переводом с английского на русский и обратно. Норвежский премьер охарактеризовал беседу как профессиональную и содержательную, отметив, что обсуждалась в основном текущая ситуация.

    Как ранее сообщали в Кремле, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку обстановке в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны затронули тему встреч спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге и Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание The Telegraph написало о расколе в Европе из-за звонка финского и норвежского лидеров Владимиру Путину.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов на новые контакты с президентом России от других европейских политиков.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности провести новые переговоры при необходимости.

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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    28 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка около Избицкого, Старого Салтова, Бугаевки и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Лужками и Суходолом.

    Противник при этом потерял более 195 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Глущенково, Студенока, Моначиновки, Смородьковки в Харьковской области и Богородичного в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и шесть станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Семеновки, Славянска, Камышевахи и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Бокового, Калинино, Шиловки и Викторовки в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин и две станции РЭБ.

    Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    28 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями

    Путин сообщил о готовности передать африканским странам цифровые ноу-хау

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет передовые позиции в достижении технологического суверенитета и готова передавать цифровые ноу-хау странам Африки, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», – заявил Путин на пленарной сессии форума Россия – Африка.

    Президент отметил, что Россия уже давно идет по пути укрепления своего технологического суверенитета, и это является стратегическим выбором страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, по многим направлениям технологического развития удалось добиться хороших и впечатляющих результатов.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Он выразил надежду, что участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка понравится в Москве.

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

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    28 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%, превысив 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги на отметке 1122,2 доллара за тысячу кубометров. К 9:50 мск показатель вырос до 1125,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1108,1 доллара, передает РИА «Новости» данные лондонской биржи ICE.

    Отметки в 1100 долларов цены на газ впервые с 2022 года достигли в понедельник. Значительное удорожание связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В сентябре цены на газ впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов. Средняя цена прошлого месяца составила 897,1 доллара – на 20% выше уровня августа.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. С начала работы европейских газовых хабов в 1996 году столь устойчиво высоких цен не наблюдалось до 2021-2022 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов.

    В понедельник они преодолели эту отметку впервые с конца 2022 года.

    На прошлой неделе котировки поднялись выше 1050 долларов.

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    28 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Киев начал подготовку 11 городов к круговой обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины начали готовить как минимум 11 городов, включая Харьков, Херсон, Запорожье и Днепропетровск, к круговой обороне, сообщили в пророссийском подполье.

    Пророссийское подполье сообщило, что речь идет о подготовке к круговой обороне Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Херсона, Одессы, Николаева, Павлограда, а также Сум, Чернигова, Киева и Киевской области, передает ТАСС.

    В подполье сообщили о возведении фортификаций вокруг почти всех городов в Запорожской и Днепропетровской областях. На подступах к Одессе уже выкопаны рвы и установлены противотанковые заграждения. Работы в Харькове и Сумах объясняются близостью к российской границе, а на севере страны – угрозой со стороны Белоруссии.

    Жителей не посвящают в реальные цели работ во избежание паники, выдавая их за плановые. Украинские элиты выступают за продолжение конфликта, несмотря на усталость большинства населения от решений властей. Ранее Владимир Зеленский подписал закрытый указ о строительстве инженерных заграждений для обороны городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный аналитик Борис Рожин назвал указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов свидетельством подготовки Киева к затягиванию боевых действий.

    В понедельник глава киевского режима подписал документ о строительстве полосы инженерных заграждений.

    В мае украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей у белорусской границы.

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    28 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова украинского омбудсмена о русскоязычных пациентах

    Захарова назвала дном слова языкового омбудсмена Украины о русскоязычных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    «Это дно», – прокомментировала Захарова, оценивая слова украинского омбудсмена, передает радио «Спутник».

    «А если придет немой человек, кто утратил дар речи? А если глухонемой человек? Вы понимаете степень расчеловечивания на территории Украины?» – отметила официальный представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о праве врачей отказывать в помощи пациентам, говорящим по-русски.

    В тот же день Мария Захарова назвала нацизмом заявление омбудсмена.

    В воскресенье Ивановская официально обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи поисковика.

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    28 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Полиция Швеции задержала заочно осужденного на Украине экс-депутата Рады

    Expressen: В Швеции задержали бывшего депутата Рады Святаша

    Tекст: Вера Басилая

    Шведская полиция задержала бывшего депутата Верховной рады Украины Дмитрия Святаша, заочно приговоренного на родине к 12 годам лишения свободы.

    Бывшего украинского политика задержали на въезде в Швецию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Expressen. В настоящий момент он находится в центре временного содержания миграционной службы.

    По данным издания, Святаш заочно приговорен на Украине к 12 годам тюремного заключения.

    Адвокат экс-депутата рассказал, что его подзащитный прилетел в Стокгольм 22 октября на концерт Стиви Уандера. Святаша, который был депутатом Рады с 2002 по 2019 год, задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту.

    Обвинения Святашу предъявлены по статье «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Украине возбудили уголовное дело в отношении покинувшего страну депутата Рады Артема Дмитрука за публикацию поздравления с днем рождения президента Владимира Путина.

    Ранее хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в диверсиях на газопроводах «Северный поток».

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    28 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Захарова назвала показушным отказ украинцев от русского языка за рубежом

    Захарова: Отказ украинцев от русского языка за рубежом вызывает жалость

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ украинцев от использования русского языка за рубежом является показушным и вызывает жалость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Миллионы граждан Украины уехали с территории Украины за последние годы и проживают на территории не только стран Западной Европы, а вообще по всему миру. Внимание, вопрос: все ли они владеют иностранными языками? Конечно, нет», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она рассказала, как лично наблюдала такую ситуацию в одном из отелей за рубежом. За соседним столиком сидели люди, чья речь по фонетике и музыкальности была похожа на русскую. Когда дипломат подходила, они замолкали, а стоило ей отойти – продолжали разговор.

    «Я встаю, они полагают, что я уже ухожу, а я иду за кофе. Через какое-то время возвращаюсь, они говорят по-русски. Это, оказывается, украинцы. Все показушное. То есть все, что они делают в плане языка – показушное, что их все руководство говорит по-русски, думает по-русски, общается дома по-русски, что они сами, уезжая за рубеж, говорят по-русски», – подчеркнула она.

    По ее словам, эти люди вызывали жалость. «Настолько они выглядели тщедушно – не из-за того, что сами так выглядели, а потому что позволили себя довести до этого состояния», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    В июне украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством.

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