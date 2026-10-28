Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Болгария одобрила закупку 32 французских зенитных ракет для своих ВМС
Maritime.bg: Болгария закупит у Франции 32 ракеты VL MICA для военно-морских сил
Правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил, сообщил портал Maritime.bg.
Проект включен в национальный план инвестиций в европейскую оборонную промышленность, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.
Министр обороны Димитар Стоянов уполномочен провести переговоры и подписать соглашение между оборонными ведомствами Болгарии, Франции и Дании. Документ предусматривает поставку 32 зенитных ракет и сопутствующих услуг, координатором проекта выступает Франция.
Ракеты предназначены для системы противовоздушной обороны многоцелевых патрульных кораблей болгарских ВМС.
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