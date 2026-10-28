  • Новость часаПутин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
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    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    Путин назвал суверенитет в цифровой сфере условием полного суверенитета
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 17:17 • Новости дня

    Болгария одобрила закупку 32 французских зенитных ракет для своих ВМС

    Maritime.bg: Болгария закупит у Франции 32 ракеты VL MICA для военно-морских сил

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил, сообщил портал Maritime.bg.

    Проект включен в национальный план инвестиций в европейскую оборонную промышленность, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.

    Министр обороны Димитар Стоянов уполномочен провести переговоры и подписать соглашение между оборонными ведомствами Болгарии, Франции и Дании. Документ предусматривает поставку 32 зенитных ракет и сопутствующих услуг, координатором проекта выступает Франция.

    Ракеты предназначены для системы противовоздушной обороны многоцелевых патрульных кораблей болгарских ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины.

    В начале месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение шести немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T вместо одного.

    Летом премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об отказе одобрять способные нанести ущерб государству антироссийские санкции.

    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

    Комментарии (11)
    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    28 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за своего недовольства телефонными переговорами европейских политиков с президентом России.

    Обозреватели норвежского издания призвали главу датского кабинета министров не вмешиваться в тонкие политические процессы, пишет Aftenposten. Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в жесткой публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Ранее политик выражала открытое возмущение тем фактом, что ряд европейских лидеров продолжает поддерживать связь с Кремлем. Датский премьер заявляла, что подобные телефонные переговоры серьезно подрывают общеевропейское единство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с Владимиром Путиным украинский конфликт. Подготовка этой телефонной беседы велась при непосредственном участии представителей США и Украины. По итогам разговора лидеры трех стран договорились о возможности проведения новых переговоров.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Молдавия захотела получить от Украины перехватчики БПЛА

    Премьер Молдавии Тофан: Кишинев намерен получить от Киева перехватчики дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кишинев в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Киевом рассчитывает получить украинские перехватчики дронов, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан.

    Кишинев и Киев ранее заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости».

    «Украина каждый день тестирует новые технологии не в лабораториях, а на поле боя, и мы как страна с ограниченными ресурсами хотим убедиться, что приобретаем протестированные технологии по сниженным ценам. Мы хотим интенсификации этого сотрудничества… Хотим получить доступ, в том числе к перехватчикам дронов», – заявил Тофан.

    Глава правительства подчеркнул, что подобное соглашение не нарушает нейтрального статуса Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Украиной.

    В воскресенье министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о планах внедрить систему акустических датчиков для обнаружения залетающих беспилотников.

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    27 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    Финляндия раскрыла затраты на задержание обвиненного в разрыве кабеля танкера

    Yle: Финляндия потратила 1,4 млн евро на задержание танкера Eagle S

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Финляндии потратили минимум 1,4 млн евро на операцию по задержанию в 2024 году танкера Eagle S, который подозревали в повреждении энергетического кабеля, сообщила телерадиокомпания Yle.

    Около 80% расходов ушло на оплату сверхурочных сотрудникам, участвовавшим в задержании, так как операция проходила во время рождественских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные финского МВД и Yle.

    Энергетический кабель EstLink 2, соединяющий по дну Финского залива Финляндию и Эстонию, был аварийно отключен 5 декабря 2024 года. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука, заподозрив его в причастности к инциденту.

    Как писала газета Postimees, эстонские компании сообщали о повреждении трех подводных кабелей.

    Арест с судна был снят 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом апелляционный суд Финляндии вернул дело танкера Eagle S в суд первой инстанции.

    В прошлом году финская прокуратура потребовала для трех членов экипажа два с половиной года тюрьмы за повреждение кабелей. Финские власти сняли арест с танкера.

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    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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    Арктика может сблизить Россию и США

    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа? Подробности

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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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