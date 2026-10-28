Болгария одобрила закупку 32 французских зенитных ракет для своих ВМС

Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.