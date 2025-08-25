Финская прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для экипажа танкера Eagle S

Tекст: Елизавета Шишкова

Прокуратура Финляндии потребовала лишения свободы на два года и шесть месяцев для капитана и двух помощников танкера Eagle S, передает ТАСС.

Обвинения связаны с повреждением пяти ключевых энергетических и телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией в декабре 2024 года. Среди них оказался энергокабель EstLink 2, пострадавший от действий экипажа, который, по мнению обвинения, умышленно протащил якорь по морскому дну на протяжении примерно 90 км.

Сумма ущерба оценивается минимум в 60 млн евро, и вопрос компенсаций будет рассмотрен в рамках суда. Защита экипажа настаивает, что повреждения возникли из-за морской аварии, а не умышленных действий.

В декабре финские силовики взяли на абордаж и арестовали танкер Eagle S, заподозрив его экипаж в диверсии против энергетического кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

Заместитель генпрокурора Финляндии предъявил обвинения капитану, первому и второму помощникам капитана танкера Eagle S за тяжкое причинение вреда и тяжкое вмешательство в работу телекоммуникаций.

В марте финские власти сняли арест с танкера Eagle S, который покинет территориальные воды страны под контролем пограничной службы.