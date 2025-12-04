Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Путин прилетел в Индию
Борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии
Борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг вечером на авиабазе Палам в Дели, куда он прибыл с двухдневным визитом.
Визит осуществляется по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, передает РИА «Новости». Путин проведет в столице Индии 4 и 5 декабря.
Авиабаза Палам – один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии, построенная британцами во время Второй мировой войны. После обретения страной независимости в 1947 году комплекс перешел под контроль ВВС Индии, а позднее часть территории отошла к международному аэропорту имени Индиры Ганди. Благодаря этому у объекта появился уникальный гражданско-военный статус.
Планируется, что в Нью-Дели Путин проведет два дня. В первый вечер состоится неформальная тет-а-тет встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На второй день, пятницу, назначены расширенные официальные переговоры на высшем уровне. По итогам саммита ожидается утверждение пакета межправительственных документов и заключение ряда новых коммерческих соглашений.
В преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.