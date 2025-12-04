Путин прилетел в Индию

Борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии

Tекст: Валерия Городецкая

Визит осуществляется по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, передает РИА «Новости». Путин проведет в столице Индии 4 и 5 декабря.

Авиабаза Палам – один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии, построенная британцами во время Второй мировой войны. После обретения страной независимости в 1947 году комплекс перешел под контроль ВВС Индии, а позднее часть территории отошла к международному аэропорту имени Индиры Ганди. Благодаря этому у объекта появился уникальный гражданско-военный статус.

Планируется, что в Нью-Дели Путин проведет два дня. В первый вечер состоится неформальная тет-а-тет встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На второй день, пятницу, назначены расширенные официальные переговоры на высшем уровне. По итогам саммита ожидается утверждение пакета межправительственных документов и заключение ряда новых коммерческих соглашений.



В преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.