Газпром зафиксировал исторический рекорд поставок газа российским потребителям
Газпром в феврале направил на внутренний рынок рекордные 46,2 млрд кубометров
В морозный февраль российские потребители получили из Единой системы газоснабжения рекордные 46,2 млрд кубометров газа, при этом был обновлен суточный максимум поставок.
Общий объем голубого топлива, направленного отечественным потребителям в последнем месяце зимы, составил 46,2 млрд кубометров, сообщает Telegram-канал Газпрома.
Повышенный спрос был обусловлен сложными погодными условиями, которые потребовали усиленной работы всей инфраструктуры.
В течение 11 дней подряд, с 1 по 11 февраля, поставки держались на пиковых значениях для этого времени года. Именно 4 февраля был обновлен абсолютный суточный максимум для данного месяца, достигший уровня 1835,2 млн кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром четвертый день подряд обновил рекорд суточных поставок газа в России. Днем ранее объем прокачки топлива потребителям составил 1817,8 млн кубометров. В конце января холдинг сообщил об абсолютном историческом максимуме поставок из-за морозов.
Система газоснабжения и подземные хранилища позволили надежно обеспечить абонентов топливом в период повышенных нагрузок.