    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    3 марта 2026, 04:01 • Новости дня

    В Нижегородской области за зиму выпало вдвое больше нормы снега

    Tекст: Денис Тельманов

    Прошедшая зима в Нижегородской области отличилась необычным количеством осадков, высота снежного покрова достигла 75-90 сантиметров.

    Как передает РИА «Новости», доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов сообщил, что в регионе установлен полувековой рекорд по количеству снега.

    Он отметил: «Зима была очень снежная, несколько рекордов точно было зимних поставлено по снегу. Я точно могу сказать, что по крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось».

    На открытых пространствах высота снега составила 75-80 сантиметров, в лесах – 90 сантиметров, при норме 40-50 сантиметров.

    По словам ученого, причиной рекордных снегопадов стали глобальное потепление и частые балканские циклоны, которые принесли обильные осадки.

    Он пояснил, что теплый и влажный воздух с Балкан сталкивался с холодным воздухом, что вызывало интенсивные снегопады в центре Русской равнины.

    Любов добавил, что в марте снегопады сохранятся, но их интенсивность уменьшится. Температура зимы в целом соответствовала среднестатистическим значениям для региона, декабрь был теплее нормы, а январь и февраль – в пределах нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. Высота сугробов в столице достигла 72 сантиметров, что стало рекордом с 1994 года.

    2 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Блогер Федоров показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования под обозначением «Изделие 30» впервые удалось снять крупным планом, сообщил блогер Кирилл Федоров.

    В своем в Telegram-канале «Война История Оружие» Федоров со ссылкой на украинские СМИ написал, что ракета обладает размахом крыла около трех метров, массой боевой части 800 килограммов и способна поражать цели на расстоянии не менее 1500 километров. В публикации отмечается, что первые применения «Изделия 30» были зафиксированы в конце прошлого года.

    Также автор подчеркивает, что новая ракета выступает более доступной альтернативой крылатой ракете Х-101, которой оснащаются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

    В январе американские СМИ сообщили, что Россия применила новые ракеты против Украины.

    2 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настаивает на немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в Министерстве иностранных дел.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что приоритетом должны стать шаги по обеспечению безопасности мирных жителей и сохранению гражданской инфраструктуры во всех странах региона.

    «Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие – в качестве безусловного приоритета – исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона», – заявили в МИД.

    Ранее заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    2 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «АвтоВАЗ» изменил названия всех комплектаций своих автомобилей, почти полностью отказавшись от иностранных слов, чтобы соответствовать новому законодательству.

    Теперь, например, версия Life называется «Практик», а Techno – «Техно», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Подъем.

    На предприятии пояснили, что полностью выполнили требования закона: все иностранные обозначения, для которых можно подобрать аналог на русском языке, были заменены. Однако некоторые наименования остались прежними, так как не имеют русских аналогов.

    Переименование не коснулось самих моделей – Iskra, Aura, Vesta, а также мультимедийной системы Lada EnjoY. В «АвтоВАЗе» уточнили, что для зарегистрированных товарных знаков, а также брендов без прямого перевода на русский язык, русификация не требуется.

    Напомним, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    2 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва поддерживает постоянный диалог с Тегераном и другими вовлеченными странами на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждает ситуацию вокруг этой страны. Он подчеркнул, что кроме Ирана, Россия поддерживает общение с руководством других стран, на которые влияет текущий конфликт, в том числе с государствами Персидского залива, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что в течение дня у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, темой которого станет ситуация вокруг Ирана.

    Представитель Кремля отметил, что после этого разговора будет предоставлена дополнительная информация.

    По словам Пескова, Россия пока не ведет контактов с партнерами по БРИКС на фоне ситуации вокруг Ирана. Диалог сейчас идет прежде всего со сторонами, затронутыми конфликтом.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    2 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Москва и Баку договорились совместно решать проблемы после катастрофы AZAL

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Азербайджан достигли договоренностей о совместных шагах по разрешению проблем, возникших после крушения самолета AZAL, рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Об этом Оверчук сообщил после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, передает РИА «Новости».

    «У нас с утра сегодня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которая была 25 декабря 2024 года. Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли», – заявил он.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых оказались девять российских граждан.

    В декабре прошлого года Казахстан заявил о завершающей стадии расследования крушения самолета AZAL.

    2 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ с помощью БПЛА борются с дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются практически на всех участках фронта, замечая необычные методы ВСУ воодушевлять солдат.

    «Украинским операторам БПЛА, находящимся в районе села Бударки (Волчанская городская община), поступил приказ атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, направляющуюся в сторону населенного пункта с Севера. По всей видимости, таким образом командование ВСУ решило бороться с дезертирством», поделились российские бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах ожесточенные бои идут за развалины каждого жилого дома. На Липцовском направлении штурм-группы с боями продвинулись на 300 м в лесном массиве в направлении села Весёлое.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 600 м, выбив в ходе упорных боев солдат ВСУ из двух опорных пунктов в лесном массиве.

    На Сумском направлении штурмовики «Северян» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ. «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.

    2 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин указал главе Амурской области на расхождение данных по урожаю в регионе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Амурской области Василия Орлова на расхождение в статистике по урожаю.

    В ходе встречи в Кремле Орлов отчитался о новых рекордах в сельском хозяйстве региона, передает РИА «Новости». «В частности, в 2025 году очередной рекорд – 2 млн 200 тыс. по зерновым и по сое», – отметил он.

    Путин в ответ сообщил, что согласно его данным, наблюдается снижение уровня сельхозпроизводства.

    Орлов пояснил, что в некоторых хозяйствах урожайность достигла 30 центнеров на гектар, в то время как средний показатель по области составил 19 центнеров.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО. Он также отметил рост численности населения в Амурской области.

    2 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава Амурской области принес Путину книгу о советских разведчиках

    Глава Амурской области Орлов принес Путину книгу о советских разведчиках

    Глава Амурской области принес Путину книгу о советских разведчиках
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным книгу «Дело «Маки-Мираж» Николая Чумакова.

    Издание рассказывает о малоизвестной операции советских разведчиков, которая проходила на Дальнем Востоке и в Китае в 1920–1930-х годах, передает РИА «Новости».

    «Маки-Мираж» – уникальная спецоперация советских служб, направленная на предотвращение нападения Японии на СССР.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области.

    Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

    2 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль сожалеет из-за перехода ситуации между Ираном и США от переговоров к прямой агрессии, несмотря на предыдущий прогресс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия разочарована деградацией ситуации между Ираном и США, несмотря на сообщения о существенном продвижении переговоров, которые велись при посредничестве Омана, передает ТАСС.

    По его словам, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии.

    Песков также отметил, что у Кремля нет новых комментариев к позиции России по Ирану, так как она уже была изложена в заявлении Министерства иностранных дел.

    Кроме того, Песков сообщил, что Россия пока не обсуждает ситуацию вокруг Ирана с партнерами по БРИКС. В настоящее время диалог ведется прежде всего с руководством Ирана и странами, затронутыми конфликтом, включая государства Персидского залива.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    2 марта 2026, 11:25 • Новости дня
    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке

    Посол Викторов: Россия готова стать посредником для мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

    Российская сторона готова взять на себя роль посредника, поскольку поддерживает конструктивный диалог со всеми участниками противостояния, передают «Вести».

    Глава дипмиссии в Израиле Анатолий Викторов подчеркнул: «Мы готовы посредничать, потому что у нас налажены связи со всеми странами региона».

    Дипломат также рассказал о мерах безопасности в условиях обострения обстановки. По его словам, сегодня ему пришлось два раза спускаться в укрытие, находясь в резиденции, еще до выезда на работу.

    Викторов отметил, что здание посольства оборудовано всем необходимым, а сотрудники строго следуют инструкциям местных властей. Дипломаты работают по вызову руководства, остальной персонал переведен на удаленный режим.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к переговорам с Вашингтоном.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    2 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Россия осудила убийство Хаменеи и атаку на Иран

    МИД: Россия осудила убийство Хаменеи и атаку на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Главной темой разговора стали действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении Исламской республики, сообщается на сайте МИД России.

    В ходе встречи российская сторона выразила категорическое осуждение убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и других иранских представителей.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США.

    2 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Глава Амурской области заявил о будущем Благовещенска как ворот в Китай

    Губернатор Орлов: Благовещенск призван стать воротами России в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Благовещенск призван стать воротами России в Китай.

    Он отметил, что город уже выступает центром российско-китайского делового сотрудничества, где ведется большая работа с Министерством иностранных дел, Минвостока, Институтом стран Азии и Африки МГУ и Российским экспортным центром, передает РИА «Новости».

    «Это центр российско-китайского делового сотрудничества. Очень большая здесь работа проводится с нашими партнерами: Министерство иностранных дел, Минвостока, Институт стран Азии и Африки МГУ, Российский экспортный центр очень активно включился. Если коротко, то я вижу миссию города Благовещенска как ворота России в Китай», – заявил Орлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам губернатора, в регионе завершается проектирование экспоцентра, который станет площадкой для постоянной экспозиции продукции российских компаний, ориентированных на китайский рынок. Он отметил, что в будущем здесь смогут находить партнеров из Китая и расширять сотрудничество на постоянной основе.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО, отметил рост численности населения в Амурской области, а также Путин указал на расхождение данных по урожаю в регионе.

    Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

    2 марта 2026, 04:48 • Новости дня
    Подполье узнало об увеличении военных кладбищ ВСУ втрое на востоке Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные кладбища на востоке Украины увеличились в размерах более чем втрое по сравнению с 2023 годом, при этом отмечается острая нехватка мест, сообщили представители пророссийского подполья.

    «Кладбища на востоке Украины, по нашим наблюдениям, демонстрируют стабильный рост – увеличились более чем в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем такая тенденция наблюдается именно на военных кладбищах, захоронение на которых считается весьма почетным», – рассказал ТАСС представитель подполья.

    По его словам, расширять места для захоронений не успевают, свободные места заканчиваются быстро. В результате участились случаи, когда за новые участки на военных кладбищах возникает борьба между родственниками погибших.

    В подполье отметили, что ситуация становится все острее на фоне продолжающегося конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ.

    В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет  кладбище.

    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома
    МЧС предупредило о масштабной проверке сирен по всей России
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

