В Нижегородской области за зиму выпало вдвое больше нормы снега

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов сообщил, что в регионе установлен полувековой рекорд по количеству снега.

Он отметил: «Зима была очень снежная, несколько рекордов точно было зимних поставлено по снегу. Я точно могу сказать, что по крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось».

На открытых пространствах высота снега составила 75-80 сантиметров, в лесах – 90 сантиметров, при норме 40-50 сантиметров.

По словам ученого, причиной рекордных снегопадов стали глобальное потепление и частые балканские циклоны, которые принесли обильные осадки.

Он пояснил, что теплый и влажный воздух с Балкан сталкивался с холодным воздухом, что вызывало интенсивные снегопады в центре Русской равнины.

Любов добавил, что в марте снегопады сохранятся, но их интенсивность уменьшится. Температура зимы в целом соответствовала среднестатистическим значениям для региона, декабрь был теплее нормы, а январь и февраль – в пределах нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. Высота сугробов в столице достигла 72 сантиметров, что стало рекордом с 1994 года.