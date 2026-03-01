Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»

Tекст: Катерина Туманова

Дипломат подчеркнул, что США и Израиль неприкрыто ориентированы на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение «неудобного» Западу государства.

«Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе – оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке. Более того, военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии», – заявил Небензя на экстренном заседании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке.

Он пояснил, что вышеназванные страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров – ровно так же, как это произошло в июне 2025 года.

Напомним, в ночь на воскресенье по московскому временив Нью-Йорке созванное Россией заседание СБ ООН по ситуации в Иране.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной.